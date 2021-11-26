ГЭЛЬСКАЯ ЛИГА
ГЭЛЬСКАЯ ЛИГА - организация, проповедовавшая ирландский культурный национализм.
Основана 31.7.1893 года в Дублине Д. Хайдом, Дж. Мак-Нейлом, Л.К. Уолш и др. Выступала за деанглизацию Ирландии, развитие национальной культуры, изучение национальной истории, возрождение ирландского (гэльского) языка, который на рубеже XIX-XX веков почти вышел из употребления в результате британской политики в Ирландии.
Гэльская лига особенно активизировала деятельность в начале XX века. Она содействовала созданию специальных кельтских школ, развитию национального театра, преподаванию кельтского языка в средних и высших учебных заведениях, изданию памятников ирландской культуры, основанию Национального ирландского университета (1909). Оказала заметное влияние на общественную жизнь Ирландии, способствовала формированию ирландской национальной идентичности.
Гэльская лига не ставила политических целей, не выступала за разрыв с Великобританией, однако её членами были многие лидеры борьбы за национальную независимость Ирландии (Д. Хайд в 1938 году избран президентом Свободного Ирландского государства). Обладала влиянием среди ирландцев Великобритании, США и других стран. Отделения существуют в Ирландии и в ряде других государств.