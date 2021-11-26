ГАРБОРГ АРНЕ ЭВЕНСЕН
ГАРБОРГ АРНЕ ЭВЕНСЕН - норвежский писатель.
Писал на лансмоле - новонорвежском языке, становлению которого посвящена его работа «Новонорвежское лингвистическое и национальное движение» («Den ny-norske sprog og nationalitetsbevægelse», 1877 год). Окончил учительскую семинарию (1870 год), учился в Университете короля Фредерика в Кристиании (1873-1875 годы); сотрудничал в крупнейших норвежских газетах. Первое художественное сочинение Гарборга - роман «Вольнодумец» («Ein Fritenkjar», 1881 год); наиболее известен роман «Крестьяне-студенты» («Bondestudentar», 1883 год, русский перевод 1911 года) о негативном влиянии цивилизации на патриархальный крестьянский уклад.
Среди других сочинений: роман о взаимоотношении полов «Мужчины» («Mannfolk», 1880 год, русский перевод 1911 года); социально-критические романы «У мамы» («Hos mama», 1890 год, русский перевод 1905 года), «Усталые люди» («Trætte mænd», 1891 год, русский перевод 1895 года). В ряде сочинений Гарборга проявляются неоромантические тенденции: поэма «Хаугтусса» («Haugtussa», 1895 год), где Гарборг обращается к народным поверьям, и др.
В поздних романах Гарборга усиливаются черты мистицизма: «Потерянный отец» («Den burtkomne faderen», 1899 год, русский перевод 1911 года) и «Вернувшийся сын» («Heimkomin son», 1908 год, русский перевод 1911 года).
Сочинения:
Собр. соч. М., 1911-1912. Т. 1-7;
Skrifter i samling. Oslo, 2001. Bd 1-12;
Статьи о Толстом. М., 2002.