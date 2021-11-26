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ГАЛОП
ГАЛОП - бальный танец XIX века.
Отличается стремительным движением с прыжками. Музыкальный размер. Характерны чётко очерченная мелодия, простейшая гармония в сопровождении (трезвучия тоники и доминанты), сложная 3-частная форма с одним, иногда двумя трио и со вступлением в виде нескольких тактов аккомпанемента (иногда и перед трио). Возник предположительно в Германии, в 1820-х годах появился во Франции, затем распространился по всей Европе, где Галоп часто давались характерные названия (например, «Грацский галоп» для фортепиано Ф. Шуберта). Обычно этим танцем завершался вечер.
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