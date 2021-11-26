ГАЛОП

ГАЛОП - бальный танец XIX века.

От­ли­ча­ет­ся стре­ми­тель­ным дви­же­ни­ем с прыж­ка­ми. Музыкальный размер. Ха­рак­тер­ны чёт­ко очер­чен­ная мело­дия , про­стей­шая гар­мо­ния в со­про­вожде­нии (тре­зву­чия то­ни­ки и до­ми­нан­ты ), слож­ная 3-ча­ст­ная фор­ма с од­ним, ино­гда дву­мя трио и со всту­п­ле­ни­ем в ви­де не­сколь­ких так­тов ак­компа­не­мен­та (ино­гда и пе­ред трио). Воз­ник пред­по­ло­жи­тель­но в Гер­ма­нии, в 1820-х годах поя­вил­ся во Фран­ции, за­тем рас­про­стра­нил­ся по всей Ев­ро­пе, где Галоп час­то да­ва­лись ха­рак­тер­ные на­зва­ния (например, «Грац­ский га­лоп» для фортепиано Ф. Шу­бер­та). Обыч­но этим тан­цем за­вер­шал­ся ве­чер.

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