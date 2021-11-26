ГАЛЕК ВИТЕЗСЛАВ

Чешский писатель, поэт, драматург и литературный критик.

Наряду с Яном Нерудой был ведущим представителем поколения «маевцев» в чешской литературе. Также являлся значимым организатором культурной жизни чешского народа, журналистом, фельетонистом и редактором нескольких журналов.

Его творчество – это прежде всего любовная и природная лирика, эпические стихи о жизни чешской деревни, романтические и лироэпические рассказы байронического типа, а также драмы с ярко выраженным пафосом чешской национальной борьбы. В своей прозе Галек, прежде всего благодаря изображению противоречивой и полной конфликтов жизни чешской деревни, заложил основы реализма в чешской литературе, уровень которой он стремился поднять до мирового, будучи критиком.

Биография

Родился 5 апреля 1835 г. в местечке Одолена-Вода близ Праги в семье трактирщика. Детство прожил в различных в полабских деревнях. Родители хотели, чтобы он стал священником, поэтому он начал учиться в пражской священнической семинарии, но вопреки их воле в 1847 г. перевелся в академическую гимназию, которую закончил в 1855 г. Там Галек вел активную студенческую жизнь, принимал участие в литературных кружках, общался с единомышленниками, много читал. В этой атмосфере он начал предпринимать первые попытки писать стихи. Свои опыты, как правило это были патриотические эпические стихи, он публиковал в школьной газете, редактором которой сам и являлся. Учась в старших классах гимназии, Галек начал публиковать свои стихи в журнале «Люмир».

Поступив на философский факультет Пражского университета, Галек бросил учебу спустя три года, решив стать профессиональным литератором. Обучение он оплачивал самостоятельно, давая частные уроки. Работая домашним учителем, он познакомился с молодой девушкой Доротой Горачковой, дочерью пражского адвоката. Она вдохновляла его на создание любовной лирики. В 1867 г. они поженились. У пары было двое сыновей, старший из которых умер в младенчестве, а младший, Иван Галек, впоследствии также стал писателем и профессиональным врачом.

Витезслав Галек вел активную литературную жизнь. С 1858 г. он участвовал в создании литературного альманаха «Май», вокруг которого сформировалась группа молодых писателей, называвших себя «маевцами». В начале 1860-х Галек стал профессиональным журналистом. С 1861 г. он работал в редакции газеты «Народни листы», издаваемой младочешской партией. Там журналист отвечал за литературную и театральную рубрики и фельетоны. Кроме того, он готовил к публикации чешские и переводные романы для журнала «Люмир» (впоследствии переименован в «Злата Прага»). Вместе с Яном Нерудой он начал издавать журнал «Кветы» в 1865 г., а в 1867-1872 гг. сам стоял во главе этого издания. Также был ведущей фигурой в журнале «Рух».

Витезслав Галек стоял у истоков практически всех значимых чешских культурных проектов своего времени. В качестве организатора и просветителя он проявил себя в «Академическом читательском обществе» - союзе чешских студентов, в «Театральном обществе» – центральном объединении чешских кружков самодеятельности, в «Обществе чешских драматургов» и мн. др. В «Художественной беседе» - чешском творческом объединении, основанной в 1863 г., Галек играл важнейшую роль, поначалу став членом ее комитета, затем – ответственным секретарем, а в 1871 г. – председателем литературного отделения.

Он много путешествовал, был в славянских землях (Галиции, Кракове, Татрах, Хорватии, Черногории, Болгарии, Сербии), а также в Италии, Константинополе, Малой Азии, Вене. Впечатления о путешествиях и путевые заметки он публиковал в журналах, как в виде фельетонов, так и в стихах. Писатель скоропостижно скончался 8 октября 1874 г. в возрасте 39 лет от плеврита, был похоронен на Вышеградском кладбище в Праге. Его неожиданная смерть стала большой потерей для чешской национальной литературы и культуры.

Творчество

Уже первым своим стихотворным сборником «Вечерние песни» («Večerní písně», 1859) Галек достиг огромного успеха и популярности. Книга эта полна оптимизма и радости, основная и фактически единственная тема этих стихов - чистая и счастливая любовь к его избраннице Дороте. Свою любовь он воспевал на фоне весенней чешской природы. Для публики своего времени Витезслав Галек стал живым идеалом народного певца, а его стихи удачно совпали с оптимистическими настроениями и иллюзиями, царившими в чешском обществе 1860-х гг.

Вершиной поэтического мастерства Галека стал трехчастный сборник «На природе» («V přírodě», 1872-1874). Здесь продолжаются мотивы радости, оптимизма, эмоциональной непосредственности, очищающей функции природы. Именно последняя дарила поэту покой и отдых, придавала его лирике новые смыслы и освежала образы. Сборник заканчивается клятвой, обращенной к постоянно возрождающейся природе, с которой человек должен жить в гармоничном согласии.

Сочинения Галека 1860-х гг. вдохновлены политической жизнью чешского народа, в них с помощью патетических жестов выражен запрос нации на продолжение национальной борьбы. В таких стихах как «Гоар», «Черное знамя» («Černý prapor»), «Наследники Белой Горы» («Dědicové Bílé hory») поэт подвергает критике пассивность и надломленность романтических байронических героев.