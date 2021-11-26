ГАБОРИО ЭМИЛЬ

ГАБОРИО ЭМИЛЬ - французский пи­са­тель.

Слу­жил в ар­мии в Ал­жи­ре. Изу­чал юрис­пру­ден­цию и ме­ди­ци­ну в Па­ри­же, ра­бо­тал по­мощ­ни­ком но­та­риу­са. С конца 1850-х годов по­свя­тил се­бя жур­на­ли­сти­ке и литературной дея­тель­но­сти. Ав­тор бы­то­пи­са­тель­ных ро­ма­нов «Зна­ме­ни­тые фа­во­рит­ки» («Les cotillons célèbres», 1860 год, русский перевод 1883 года), «Обо­жае­мые ар­ти­ст­ки» («Les comediennes adorées», 1863 год) и др.

«По­ли­цей­ские» ро­ма­ны Габорио «Убий­ст­во гос­по­жи Ле­руж» («L’Affaire Lerouge», 1866 год, русский перевод 1872 года), «Пре­сту­п­ле­ние в Ор­си­ва­ле» («Le crime d’Orcival», 1867 год, русский перевод 1869 года), «Ра­бы Па­ри­жа» («Les Esclaves de Paris», 1869 год, русский перевод 1872 года) и др., на­пи­сан­ные под влия­ни­ем твор­чест­ва Э. По , О. де Баль­за­ка , Э. Сю, А. Дю­ма , оп­ре­де­ли­ли фор­ми­ро­ва­ние струк­ту­ры клас­сического де­тек­ти­ва.

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