ГАБОРИО ЭМИЛЬ
ГАБОРИО ЭМИЛЬ - французский писатель.
Служил в армии в Алжире. Изучал юриспруденцию и медицину в Париже, работал помощником нотариуса. С конца 1850-х годов посвятил себя журналистике и литературной деятельности. Автор бытописательных романов «Знаменитые фаворитки» («Les cotillons célèbres», 1860 год, русский перевод 1883 года), «Обожаемые артистки» («Les comediennes adorées», 1863 год) и др.
«Полицейские» романы Габорио «Убийство госпожи Леруж» («L’Affaire Lerouge», 1866 год, русский перевод 1872 года), «Преступление в Орсивале» («Le crime d’Orcival», 1867 год, русский перевод 1869 года), «Рабы Парижа» («Les Esclaves de Paris», 1869 год, русский перевод 1872 года) и др., написанные под влиянием творчества Э. По, О. де Бальзака, Э. Сю, А. Дюма, определили формирование структуры классического детектива.