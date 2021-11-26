ФОВИЗМ

Направление европейской живописи конца XIX – начала XX вв.

Термин «фовизм» появился благодаря французскому арт-критику Луи Вокселю, который в своей статье о парижском Осеннем салоне 1905 г. охарактеризовал картины некоторых художников как «дикие». Основоположниками и ключевыми фигурами французского фовизма начала 1900-х гг. считаются Анри Матисс, Морис Вламник и Анри Дерен.

Предпосылки возникновения

Появление фовизма на европейской художественной сцене обусловлено несколькими факторами. К объективным предпосылкам можно отнести развитие новых художественных принципов, выработанных французскими художниками-постимпрессионистами в 1880-1890-х гг. Среди них особо выделяется доминанта чистого интенсивного цвета, плоская перспектива, примитивность рисунка. Такие живописцы как Винсент Ван Гог и Поль Гоген обратились к осмыслению внутреннего состояния художника через новаторские цветовые и композиционные решения. В противоположность импрессионистам эти мастера также стремились найти новые выразительные средства, чтобы запечатлеть не сиюминутность, но сущность объекта изображения. На первый план в исканиях французских мастеров в 1890-е гг. выходит философский и символический аспект искусства. Немаловажную роль в углублении эстетических и художественных поисков в этот период сыграл Поль Сезанн. Его творческая манера, которой особенно свойственен монументализм форм, также оказала существенное влияние на формирование фовизма.

Атмосферой «нового искусства» была проникнута и мастерская французского художника-символиста Гюстава Моро, которого называют идеологом-вдохновителем молодого поколения французских живописцев. Среди его учеников в 1890-х гг. были Анри Матисс, Альбер Марке, Жорж Руо и др. Именно их работы дали современникам основание говорить о появлении нового направления живописи. Матисс отмечал, что Моро был человеком широких взглядов, отличавшимся оригинальностью и учившим своих студентов не бояться цвета, но исследовать его различные аспекты. Развивая в своих учениках интерес к чистому интенсивному цвету, Моро задал вектор развития их художественных исканий, определив творческий путь молодых художников на годы вперед.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что появление фовизма обусловлено, прежде всего, выработанными живописцами-постимпрессионистами художественными принципами, где главным элементом повествования становится чистый цвет.

Программа и особенности стиля

Первые работы, которые Луи Воксель мог бы окрестить «дикими», были представлены еще на Осеннем Салоне 1903 г. У истоков создания этой выставки, задуманной как идеологическое продолжение Салона Независимых, стояли в числе прочих Альбер Марке и Жорж Руо. В 1905 г. работы, объединенные похожими стилистическими решениями, были собраны вместе в зале №VII. Яркие полотна, полные энергии и динамики чистых цветов, примитивизм композиции и рисунка, подобно первобытным изображениям, производили своим множеством сильнейшее впечатление. Сами художники говорили о том, что такая развеска стала случайностью. Однако можно утверждать, что именно эта «случайность» заявила миру о значительном явлении во французской живописи. Тем не менее, несмотря на стилистическую близость друг другу, художники этого нового направления не мыслили себя единой группой. В отличие от других течений внутри авангардизма, у фовистов не было манифеста, какой-нибудь общепризнанной программы или печатного органа. Прежде всего, знакомые и друзья по мастерской Моро, художники были объединены товарищескими отношениями и общим для них лейтмотивом художественных исканий «нового искусства». Несмотря на стилистическое превалирование интенсивных цветов, у художников-фовистов не было универсального метода, который объединял бы их полотна. Так, сравнивая работы «основоположников» фовизма, Матисса, Вламника и Дерена, бросаются в глаза не только стилистические отличия, но и разные пути цветовых решений. Многие художники, которых нарекли «фовистами», сами себя таковыми не считали и отрицали свою принадлежность к этому направлению.

Исследователи фовизма среди всех представителей этого течения особо выделяют фигуру Анри Матисса. Сам он никогда не называл себя лидером «движения диких» и не претендовал на главенствующую роль, но опубликованные им размышления о форме и цвете в «Заметках живописца» позволили говорить о нем, как об идеологе фовизма. Так, в этом произведении Матисс обозначил не только формообразующее для фовистов восприятие цвета, но утвердил цветовое пятно, а не линию, новой художественной парадигмой XX в.

Для художников-фовистов цвет стал не только выразительным средством, но превратился в ключевой художественный инструмент. Например, в их полотнах градации цветовых пятен используются для формирования перспективы. Немаловажно, что фовисты утверждали автономию цветовых элементов – так, они вернули в живопись черный контур, отделяющий цветовые фрагменты друг от друга. Нельзя не отметить, что эти цветовые фрагменты – протяженные, сформированные в масштабную протяженную плоскость. Эти цветовые особенности отличают живопись фовистов от работ экспрессионистов, которым также было свойственно использование чистых цветов.

Несмотря на поиск нового языка живописи через интенсивность цвета, фовисты не порывали окончательно с традициями классической живописи, связь с которой прослеживается, прежде всего, в выборе тем и предметов изображения.

Дальнейшее развитие направления

Важнейшей вехой в развитии фовизма стал 1906 г., когда прошел очередной Осенний Салон. На этой выставке была представлена лондонская серия работ Анри Дерена, условно повторившая аналогичную серию Клода Моне. Там же была представлена работа Анри Матисса «Радость жизни», где соединились различные элементы, характерные для фовизма: доминанта интенсивных цветовых плоскостей, декоративный характер изображения.

В 1907 г. Пабло Пикассо представил «Авиньонских девиц», положив начало новому направлению в живописи – кубизму. Оставаясь близкими друг другу течениями, фовизм, однако, стал постепенно сдавать позиции. Дерен и Матисс в 1907 г. также обратились к кубистическим формам. В 1908 г. Матисс опубликовал «Заметки живописца» и открыл школу, где строил преподавание на основе традиций классической живописи. Для него фовизм стал лишь одним из эпизодов насыщенной творческой биографии. Как правило, для художников, охарактеризованных как фовисты, обращение к этому направлению также было краткосрочным. В результате к 1908 г. фовизм как группа, объединяющая дружественных и стилистически близких друг другу живописцев, распалась.

Там не менее, фовизм, будучи довольно кратким явлением на европейской художественной арене, оказал значительное влияние на всю живопись XX в., сделав ключевым элементом и инструментом художественного повествования интенсивный чистый цвет. Влияние фовизма прослеживается в деятельности таких групп как «Мост» и «Синий всадник», творчестве К. Малевича, Ф. Леже и др.

Представители

Альбер Марке, Альфред Морер, Андре Дерен, Анри Манген, Анри Матисс, Жан Пюи, Жорж Брак, Жорж Руо, Кеес ван Донген, Луи Вальта, Морис Вламник, Отто Фриез, Поль Серюзье, Рауль Дюфи, Шарль Камуан, Этьен Террюс и др.