ЕГИПЕТСКИЙ СТИЛЬ
ЕГИПЕТСКИЙ СТИЛЬ - стилистическое направление в европейской архитектуре и декоративно-прикладном искусстве XVIII - 1-й половины XIX веков.
Представлял собой стилизацию элементов декора и мотивов древнеегипетского искусства (обелиски, сфинксы, цветки лотоса и папируса, иероглифы, реже - колонны с капителями в виде цветков или бутонов папируса и т. п.). Появлению египетского стиля предшествовали несколько этапов увлечения искусством Древнего Египта. В древнеримском искусстве египетское влияние проявлялось со времени завоевания Египта римлянами (30 год до нашей эры), его примеры - Мавзолей Кая Цестия на Остийской дороге близ Рима, в виде пирамиды, облицованной мрамором (12 год до н. э.), и «Каноп» с экседрой «Серапеум» на Вилле Адриана в Тиволи (118-134). После длительного забвения интерес к египетскому искусству возродился в Италии в конце XV-XVI веке; в XVII веке этому способствовали мистические теории розенкрейцеров и масонов.
Рождению собственно египетского стиля предшествуют описания египетских памятников, основанные на путевых впечатлениях, - «Пирамидография» Дж. Гривса (1646), работы Б. де Монфокона (1719-1724), Ф. Нордена (1755), А.К.Ф. Тюбьера, графа Келюса (1752-1767). Мотивы египетского искусства проникают в творчество Дж.Б. Пиранези (декор Английского кафе на площади Испании в Риме, 1760-е годы; серия гравюр 1769 года, содержавшая проекты убранства каминов, светильников, мебели, часов), живопись Ю. Робера (изображения пирамид и обелисков), работы ювелира И. Динглингера («Алтарь Аписа», 1731 год, музей «Зелёный свод», Дрезден), керамику Дж. Уэджвуда; в архитектуре проекты Э.Л. Булле (Капелла Мёртвых, около 1780 года), К.Н. Леду, Т. Хоупа (эскизы мебели и декора интерьеров) и др.
Окончательное оформление египетского стиля и превращение его в важную составляющую Директории стиля и ампира происходит после Египетской экспедиции Наполеона Бонапарта 1798-1801. В ней принимал участие Д.В. Денон, опубликовавший книгу о путешествии по Нижнему и Верхнему Египту (1802) с собственными гравюрами. По его рисункам выполнены также гравюры для 20-томного издания «Описание Египта» («Description de l’Egypte», 1809-1822) Э.Ф. Жомара. Египетский стиль нашёл отражение в архитектуре (ряд интерьеров Ш. Персье и П.Ф.Л. Фонтена; перестройка Отеля Богарне в Париже, 1804-1806, архитектор Л.Э. Батай; установка в 1836 году египетского обелиска из Луксора в центре площади Согласия в Париже, архитектор Ж. Б. Леба) и в прикладном искусстве (мебель Ф.О.Ж. Жакоба-Демальтера, «Египетские сервизы», исполненные на Севрской мануфактуре, бронзовые изделия П.Ф. Томира и др.).
Египетский стиль получил распространение во многих странах. В Великобритании возводились так называемые Египетские залы на Пиккадилли в Лондоне (зал открыт У. Баллоком в 1811 году, архитектор П.Ф. Робинсон; не сохранился) и в библиотеке Девонпорта (1823, Дж. Фоулстон), также ряд надгробий, кенотафов и др.; в России – так называемый Египетский павильон Останкинского дворца в Москве [конец 1790-х годов, В. Бренна (?), П.И. Аргунов и др.], Египетский вестибюль дворца в Павловске (1802-1808, А.Н. Воронихин), Египетский мост через Фонтанку в Санкт-Петербурге (1825-1826, скульптор П.П. Соколов), так называемые Египетские ворота у въезда в Царское Село (1829-1832, архитектор А.А. Менелас); архитектором К.А. Тоном в 1831-1832 годах были установлены сфинксы из Фив на набережной перед зданием петербургской АХ, и др. Своеобразное выражение египетский стиль нашёл в сценографии оперы «Волшебная флейта» В.А. Моцарта (1791), особенно в берлинской постановке 1816 года (художник К.Ф. Шинкель).
Реминисценции египетского искусства встречаются в архитектуре модерна (Египетский зал в особняке П.П. Смирнова в Москве, 1901-1903, архитектор Ф.О. Шехтель); после сенсационных находок древнеегипетского искусства в Эль-Амарне и раскопок гробницы Тутанхамона (1922) формы египетского искусства оказали воздействие и на искания стиля ар деко в области дизайна интерьеров. Одним из поздних проявлений интереcа к египетской теме стало возведение застеклённой пирамиды во дворе Лувра в Париже (1989, архитектор И.М. Пей).
Иллюстрации:
Архив БРЭ;
Египетский стиль. Сосуд из «Большого египетского сервиза». Фарфор, надглазурная роспись. 1805-1808. Модель Л.С. Буазо по рисунку Д.В. Денона, живопись Ж.Ф.Ж. Свебаха-Дефонтена. Севрская мануфактура. Музей в усадьбе Кусково (Москва). Архив БРЭ.