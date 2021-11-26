ДЮПОН ПЬЕР

ДЮПОН ПЬЕР - французский поэт.

Окон­чил се­ми­на­рию , ра­бо­тал уче­ни­ком тка­ча, слу­жа­щим в бан­ке. Де­бю­ти­ро­вал по­этическим сборником «Два ан­ге­ла» («Les deux anges», 1844 год) в ду­хе А. де Ла­мар­ти­на и других по­этов-ро­ман­ти­ков. Уча­ст­во­вал в со­став­ле­нии Сло­ва­ря французского язы­ка, из­да­вае­мо­го Французской Академией наук.

В по­этическом сборнике «Кре­сть­я­не» («Paysans», 1846 год) жи­во­пис­ные кар­ти­ны при­ро­ды со­че­та­ют­ся с изо­бра­же­ни­ем кре­сть­ян­ско­го тру­да. Ши­ро­кую из­вест­ность поэту при­нес­ли «Пес­ня ра­бо­чих» («Chant des ouvriers», 1846 год) и «Пес­ня кре­сть­ян» («Chant des pay­sans», 1849 год), при­зы­вав­шие к объ­е­ди­не­нию тру­же­ни­ков во имя сво­бо­ды. Дюпон сам со­чи­нял му­зы­ку, ис­пол­нял свои пес­ни в клу­бах и на ми­тин­гах, вос­пе­вал Ре­во­лю­цию 1848 года, сла­вил Вто­рую рес­пуб­ли­ку как вре­мя все­об­ще­го брат­ст­ва, сча­стья и ра­до­ст­но­го тру­да на бла­го Фран­ции. Его твор­че­ст­во вы­со­ко це­нил Ш. Бод­лер, с ко­то­рым Дюпон был дру­жен.

Сочинения:

Избр. пес­ни. М., 1923.