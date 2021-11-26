ДЮПОН ПЬЕР
ДЮПОН ПЬЕР - французский поэт.
Окончил семинарию, работал учеником ткача, служащим в банке. Дебютировал поэтическим сборником «Два ангела» («Les deux anges», 1844 год) в духе А. де Ламартина и других поэтов-романтиков. Участвовал в составлении Словаря французского языка, издаваемого Французской Академией наук.
В поэтическом сборнике «Крестьяне» («Paysans», 1846 год) живописные картины природы сочетаются с изображением крестьянского труда. Широкую известность поэту принесли «Песня рабочих» («Chant des ouvriers», 1846 год) и «Песня крестьян» («Chant des paysans», 1849 год), призывавшие к объединению тружеников во имя свободы. Дюпон сам сочинял музыку, исполнял свои песни в клубах и на митингах, воспевал Революцию 1848 года, славил Вторую республику как время всеобщего братства, счастья и радостного труда на благо Франции. Его творчество высоко ценил Ш. Бодлер, с которым Дюпон был дружен.
Сочинения:
Избр. песни. М., 1923.