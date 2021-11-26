ДЮМА АЛЕКСАНДР (ОТЕЦ)

ДЮМА АЛЕКСАНДР (Дю­ма-отец) - французский писатель, драматург, журналист.

Отец А. Дю­ма (Дю­ма-сы­на). Сын ге­не­ра­ла-рес­пуб­ли­кан­ца. В 1811-1813 годах Дюма учил­ся в кол­ле­же, в 1816 году ра­бо­тал клер­ком в но­та­ри­аль­ной кон­то­ре Вил­лер-Кот­ре. В 1823 году прие­хал в Па­риж, по­сту­пил на служ­бу в сек­ре­та­ри­ат гер­цо­га Ор­ле­ан­ско­го (бу­ду­ще­го ко­ро­ля Луи Фи­лип­па ).

Пер­вый успех Дюма при­нес­ли пье­сы в ду­хе ро­ман­тиз­ма «Ген­рих III и его двор» («Henry III et sa cour», 1829 год), «Ан­то­ни» («Antony», 1831 год), «Нель­ская баш­ня» («La tour de Nesles», 1832 год), «Кин» («Kean», 1836 год) и другие, в по­ста­нов­ках ко­то­рых при­ни­ма­ли уча­стие круп­ней­шие ак­тё­ры эпо­хи. Дюма сбли­зил­ся с В. Гю­го , А. В. де Ви­ньи, Э. Де­лак­руа, Ж. де Нер­ва­лем. Пред­при­нял пу­те­ше­ст­вия по Швей­ца­рии (1832 год), Ита­лии (1835 год), Бель­гии, Гер­ма­нии (1838 год).

Наи­боль­шую из­вест­ность Дюма при­нес­ли пе­ча­тав­шие­ся из­на­чаль­но во французской пе­рио­ди­ке ис­то­ри­ко-аван­тюр­ные ро­ма­ны, мно­гие из ко­то­рых со­ста­ви­ли цик­лы или се­рии [три­ло­гия о муш­ке­тё­рах - «Три муш­ке­тё­ра» («Les trois mousquetaires», 1844 год), «Два­дцать лет спус­тя» («Vingt ans ap­r ̀es», 1845 год), «Ви­конт де Бра­же­лон» («Le vicomte de Bragelonne», 1848-1850 годы); три­ло­гия о религиозных вой­нах - «Ко­ро­ле­ва Мар­го» («La reine Margot», 1845 год), «Гра­фи­ня де Мон­со­ро» («La dame de Mon­so­reau», 1846 год), «Со­рок пять» («Les quaran­te-­cinq», 1847-1848 годы); се­рия «За­пис­ки ле­ка­ря» - «Жо­зеф Баль­за­мо» («Joseph Bal­samo», 1846 год), «Оже­ре­лье ко­ро­ле­вы» («Le collier de la reine», 1849 год), «Анж Пи­ту» («Ange Pi­tou», 1853 год), «Гра­фи­ня де Шар­ни» («La comtesse de Charny», 1855 год); ро­ман «Граф Мон­те-Кри­сто» («Le com­te de Mon­te-­Cris­to», 1844-1845 годы)]; не­ко­то­рые из них бы­ли пе­ре­де­ла­ны Дюма в пье­сы.

Сре­ди других со­чи­не­ний - фан­та­стические но­вел­лы и сказ­ки, сю­же­ты ко­то­рых бы­ли час­тич­но за­им­ст­во­ва­ны Дюма у Э. Т. А. Гоф­ма­на и Х. К. Ан­дер­се­на или со­чи­не­ны са­мим: сборники «Ты­ся­ча и один при­зрак» («Les mille et un fan­t ̂o­mes», 1849 год); «Сказ­ки для боль­ших и ма­лых де­тей» («Les contes pour les grands et les petits enfants», 1860 год). Ог­ром­ное ху­дожественное на­сле­дие Дюма вклю­ча­ет в об­щей слож­но­сти бо­лее 1000 про­из­ве­де­ний. Дюма соз­дал на­стоя­щую литературную мас­тер­скую, при­вле­кая к соз­да­нию сво­их про­из­ве­де­ний по­мощ­ни­ков (один из них, О. Ма­ке, пре­тен­дуя на ав­тор­ст­во наи­бо­лее из­вест­ных ро­ма­нов, в 1847 году по­дал в суд, од­на­ко про­иг­рал про­цесс, по­сколь­ку его роль ог­ра­ни­чи­ва­лась сбо­ром пред­ва­рительного ма­те­риа­ла и на­бро­ском пла­на).

По­сле не­удач­ной по­пыт­ки стать де­пу­та­том Национального со­б­ра­ния и пе­ре­во­ро­та 1851 года Дюма , спа­са­ясь не столь­ко от по­ли­тических пре­сле­до­ва­ний, сколь­ко от кре­ди­то­ров, уехал в Бель­гию, где на­чал ра­бо­ту над книгой «Мои ме­муа­ры» («Mes mémoires», том 1-22, 1852-1854 годы). С ию­ня 1858 года по март 1859 года Дюма был в Рос­сии [впе­чат­ле­ния от­ра­зи­лись в книге «Пу­те­ше­ст­вие по Рос­сии» («Voyage en Rus­sie», другое за­гла­вие - «Из Па­ри­жа в Ас­т­ра­хань», «De Paris ̀а Astrakan», 1858 год)]. В 1859 году от­правил­ся в Ита­лию, где по­зна­ко­мил­ся с Дж. Га­ри­баль­ди (1860 год), со­про­во­ж­дал его в по­хо­де на Си­ци­лию, стал ди­рек­то­ром национальных му­зе­ев в Не­апо­ле. В 1865 году жил в Ав­ст­рии, Венг­рии, ра­бо­тал во­енным кор­рес­пон­ден­том па­риж­ских га­зет в пе­ри­од ав­ст­ро-прус­ской вой­ны 1866 года [ро­ман «Прус­ский тер­рор» («La ter­reur prus­sien­ne»), 1868 год], в 1866 году вновь по­се­тил Ита­лию, в 1867 году пу­те­ше­ст­во­вал по Гер­ма­нии. В 1869 году Дюма жил в Анг­лии, где на­пи­сал «Боль­шой ку­ли­нар­ный сло­варь» («Le grand dictionnaire de cuisi­ne», опубликован посмертно в 1873 году).

С 1870 года, уже боль­ной, Дюма жил в до­ме сы­на в Пюи, где и умер. 30 ноября 2002 года прах Дюма был тор­же­ст­вен­но пе­ре­не­сён в Пан­те­он. В 2005 году об­на­ру­жен и опуб­ли­ко­ван по­след­ний, не­за­вер­шён­ный ро­ман Дюма «Ше­ва­лье де Сент-­Эр­мин» («Le chevalier de Sain­te-­Hér­mi­ne», 1869-1870 годы, русский перевод 2006 год) - по­след­няя часть три­ло­гии о Французской ре­во­лю­ции и на­по­ле­о­нов­ской эпо­хе [1-я и 2-я час­ти - «Бе­лые и си­ние» («Les Blancs et les Bleus», 1867 год), «Со­рат­ни­ки Ие­гу» («Les compagnons de J ́ehu», 1857 год)]. В про­из­ве­де­ни­ях Дюма ди­на­мич­ный сю­жет и за­мы­сло­ва­тая ин­три­га со­че­та­ют­ся с дос­то­вер­ным вос­соз­да­ни­ем бы­та, ха­рак­те­ров лю­дей раз­ных эпох (от ан­тич­но­сти до со­вре­мен­ной Дюма дей­ст­ви­тель­но­сти): раз­ра­ба­ты­вая вы­мыш­лен­ный сю­жет, Дюма тща­тель­но изу­чал вос­по­ми­на­ния, хро­ни­ки и другие ис­то­рические сви­де­тель­ст­ва. Ро­ма­ны Дюма вхо­дят в чис­ло са­мых из­да­вае­мых, пе­ре­во­ди­мых и эк­ра­ни­зи­руе­мых во всём ми­ре, в т. ч. в Рос­сии, где его твор­че­ст­во ста­ло по­пу­ляр­но уже в 1830-е годы, а пе­ре­во­ды на русский язык по­яви­лись в 1840-х годах.

Сочинения:

Собр. соч. М., 1976–1980. Т. 1–12;

Собр. соч. М., 1991. Т. 1–15.

Иллюстрация: Архив БРЭ.