ДЮМА АЛЕКСАНДР (ОТЕЦ)
ДЮМА АЛЕКСАНДР (Дюма-отец) - французский писатель, драматург, журналист.
Отец А. Дюма (Дюма-сына). Сын генерала-республиканца. В 1811-1813 годах Дюма учился в коллеже, в 1816 году работал клерком в нотариальной конторе Виллер-Котре. В 1823 году приехал в Париж, поступил на службу в секретариат герцога Орлеанского (будущего короля Луи Филиппа).
Первый успех Дюма принесли пьесы в духе романтизма «Генрих III и его двор» («Henry III et sa cour», 1829 год), «Антони» («Antony», 1831 год), «Нельская башня» («La tour de Nesles», 1832 год), «Кин» («Kean», 1836 год) и другие, в постановках которых принимали участие крупнейшие актёры эпохи. Дюма сблизился с В. Гюго, А. В. де Виньи, Э. Делакруа, Ж. де Нервалем. Предпринял путешествия по Швейцарии (1832 год), Италии (1835 год), Бельгии, Германии (1838 год).
Наибольшую известность Дюма принесли печатавшиеся изначально во французской периодике историко-авантюрные романы, многие из которых составили циклы или серии [трилогия о мушкетёрах - «Три мушкетёра» («Les trois mousquetaires», 1844 год), «Двадцать лет спустя» («Vingt ans apr ̀es», 1845 год), «Виконт де Бражелон» («Le vicomte de Bragelonne», 1848-1850 годы); трилогия о религиозных войнах - «Королева Марго» («La reine Margot», 1845 год), «Графиня де Монсоро» («La dame de Monsoreau», 1846 год), «Сорок пять» («Les quarante-cinq», 1847-1848 годы); серия «Записки лекаря» - «Жозеф Бальзамо» («Joseph Balsamo», 1846 год), «Ожерелье королевы» («Le collier de la reine», 1849 год), «Анж Питу» («Ange Pitou», 1853 год), «Графиня де Шарни» («La comtesse de Charny», 1855 год); роман «Граф Монте-Кристо» («Le comte de Monte-Cristo», 1844-1845 годы)]; некоторые из них были переделаны Дюма в пьесы.
Среди других сочинений - фантастические новеллы и сказки, сюжеты которых были частично заимствованы Дюма у Э. Т. А. Гофмана и Х. К. Андерсена или сочинены самим: сборники «Тысяча и один призрак» («Les mille et un fant ̂omes», 1849 год); «Сказки для больших и малых детей» («Les contes pour les grands et les petits enfants», 1860 год). Огромное художественное наследие Дюма включает в общей сложности более 1000 произведений. Дюма создал настоящую литературную мастерскую, привлекая к созданию своих произведений помощников (один из них, О. Маке, претендуя на авторство наиболее известных романов, в 1847 году подал в суд, однако проиграл процесс, поскольку его роль ограничивалась сбором предварительного материала и наброском плана).
После неудачной попытки стать депутатом Национального собрания и переворота 1851 года Дюма , спасаясь не столько от политических преследований, сколько от кредиторов, уехал в Бельгию, где начал работу над книгой «Мои мемуары» («Mes mémoires», том 1-22, 1852-1854 годы). С июня 1858 года по март 1859 года Дюма был в России [впечатления отразились в книге «Путешествие по России» («Voyage en Russie», другое заглавие - «Из Парижа в Астрахань», «De Paris ̀а Astrakan», 1858 год)]. В 1859 году отправился в Италию, где познакомился с Дж. Гарибальди (1860 год), сопровождал его в походе на Сицилию, стал директором национальных музеев в Неаполе. В 1865 году жил в Австрии, Венгрии, работал военным корреспондентом парижских газет в период австро-прусской войны 1866 года [роман «Прусский террор» («La terreur prussienne»), 1868 год], в 1866 году вновь посетил Италию, в 1867 году путешествовал по Германии. В 1869 году Дюма жил в Англии, где написал «Большой кулинарный словарь» («Le grand dictionnaire de cuisine», опубликован посмертно в 1873 году).
С 1870 года, уже больной, Дюма жил в доме сына в Пюи, где и умер. 30 ноября 2002 года прах Дюма был торжественно перенесён в Пантеон. В 2005 году обнаружен и опубликован последний, незавершённый роман Дюма «Шевалье де Сент-Эрмин» («Le chevalier de Sainte-Hérmine», 1869-1870 годы, русский перевод 2006 год) - последняя часть трилогии о Французской революции и наполеоновской эпохе [1-я и 2-я части - «Белые и синие» («Les Blancs et les Bleus», 1867 год), «Соратники Иегу» («Les compagnons de J ́ehu», 1857 год)]. В произведениях Дюма динамичный сюжет и замысловатая интрига сочетаются с достоверным воссозданием быта, характеров людей разных эпох (от античности до современной Дюма действительности): разрабатывая вымышленный сюжет, Дюма тщательно изучал воспоминания, хроники и другие исторические свидетельства. Романы Дюма входят в число самых издаваемых, переводимых и экранизируемых во всём мире, в т. ч. в России, где его творчество стало популярно уже в 1830-е годы, а переводы на русский язык появились в 1840-х годах.
Сочинения:
Собр. соч. М., 1976–1980. Т. 1–12;
Собр. соч. М., 1991. Т. 1–15.
Иллюстрация: Архив БРЭ.