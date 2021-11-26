ДУРЯН ПЕТРОС
ДУРЯН ПЕТРОС - армянский поэт, драматург.
Родился в семье ремесленника. Окончил семинарию в Скютаре (1867 год). Литературный дебют - мелодрама «Роза и лилии» (1867 год).
Автор исторических трагедий, пронизанных пафосом национально-освободительной борьбы («Чёрные земли», 1868 год; «Арташес Миродержец», 1869 год; «Падение династии Аршакидов», 1870 год; «Взятие Ани, столицы Армении», 1871 год, и др.); драм (в т. ч. «Театр, или Отверженные», 1871 год).
Для поэзии Дуряна, отразившей влияние романтизма, характерны мотивы одиночества, скорби; осуждение социальной несправедливости сочетается в ней с проникновенными описаниями родной природы («Любить», «Озеро», «Моя смерть»; все 1871 год). Переводил драмы В. Гюго, У. Шекспира.
Сочинения:
Собрание сочинений: В 2 т. Ер., 1971–1972 (на арм. яз.); Из западноармянской поэзии. Ер., 1979. С. 9–16;
Армянские поэты нового времени. М., 1983. С. 116–145;
Поэзия Армении народная - средневековая - новая. Ер., 1987. С. 439–444.