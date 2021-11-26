ДУРЯН ПЕТРОС

ДУРЯН ПЕТРОС - армянский поэт, драматург .

Ро­дил­ся в се­мье ре­мес­лен­ни­ка. Окон­чил се­ми­на­рию в Скю­та­ре (1867 год). Литературный де­бют - ме­ло­дра­ма «Ро­за и ли­лии» (1867 год).

Ав­тор ис­то­рических тра­ге­дий, про­ни­зан­ных па­фо­сом национально-ос­во­бо­дительной борь­бы («Чёр­ные зем­ли», 1868 год; «Ар­та­шес Ми­ро­дер­жец», 1869 год; «Па­де­ние ди­на­стии Ар­ша­ки­дов», 1870 год; «Взя­тие Ани, сто­ли­цы Ар­ме­нии», 1871 год, и др.); драм (в т. ч. «Те­атр, или От­вер­жен­ные», 1871 год).

Для по­эзии Дуряна, от­ра­зив­шей влия­ние ро­ман­тиз­ма, ха­рак­тер­ны мо­ти­вы оди­но­че­ст­ва, скор­би; осу­ж­де­ние со­ци­аль­ной не­спра­вед­ли­во­сти со­че­та­ет­ся в ней с про­ник­но­вен­ны­ми опи­са­ния­ми род­ной при­ро­ды («Лю­бить», «Озе­ро», «Моя смерть»; все 1871 год). Пе­ре­во­дил дра­мы В. Гю­го, У. Шек­спи­ра.

Сочинения:

Собрание сочинений: В 2 т. Ер., 1971–1972 (на арм. яз.); Из за­пад­но­ар­мян­ской по­эзии. Ер., 1979. С. 9–16;

Ар­мян­ские по­эты но­во­го вре­ме­ни. М., 1983. С. 116–145;

По­эзия Ар­ме­нии на­род­ная - сред­не­ве­ко­вая - но­вая. Ер., 1987. С. 439–444.