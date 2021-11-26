ДРОСТЕ-ХЮЛЬСХОФФ АННЕТТЕ ФОН

ДРОСТЕ-ХЮЛЬСХОФФ АННЕТТЕ ФОН - баронесса, немецкая писательница.

При­над­ле­жа­ла к ста­рой вест­фаль­ской зна­ти, ко­то­рую опи­са­ла в про­за­ическомч фраг­мен­те «У нас в де­рев­не» («Bei uns zu Lande», 1839 год).

Пер­вый по­этический сборник - «Сти­хо­тво­ре­ния» («Gedichte», 1838 год), в ко­то­рый так­же вклю­че­ны по­эмы «Гос­ти­ни­ца на боль­шом Сан-Бер­на­ре» («Das Hospiz auf dem großen St. Bernhard»), «За­ве­ща­ние вра­ча» («Des Arztes Vermächtnis»), «Бит­ва в Лен­ской рас­ще­ли­не» («Die Schlacht im Loener Bruch»). Од­на из вер­шин немецкой религиозной по­эзии - сборник «Ду­хов­ный год» («Das geistliche Jahr», опубликован в 1851 году).

Ли­ри­ку Дросте-Хюльсхофф от­ли­ча­ют стро­фи­ко-мет­рическое раз­но­об­ра­зие, ши­ро­кое ис­поль­зо­ва­ние диа­лект­ной и раз­го­вор­ной лек­си­ки. Из про­за­ических про­из­ве­де­ний вы­де­ля­ет­ся реа­ли­стическая но­вел­ла на кри­ми­наль­ную те­му «Ев­рей­ский бук» («Die Judenbuche», 1842 год). Совместно с пи­са­те­лем Л. Шю­кин­гом (1814-1883 годы), к ко­то­ро­му она пи­та­ла не­раз­де­лён­ное чув­ст­во, Дросте-Хюльсхофф уча­ст­во­ва­ла в кни­ге очер­ков «Жи­во­пис­ная и ро­ман­ти­че­ская Вест­фа­лия» («Das malerische und roman­tische Westphalen», 1841 год). Сре­ди ма­лой про­зы - «Вест­фаль­ские кар­ти­ны» («Die West­fä lischen Schilderungen», 1845 год), где да­но реа­ли­стическое опи­са­ние бы­та и нра­вов вест­фаль­ско­го кре­сть­ян­ст­ва. В твор­че­ст­ве Дросте-Хюльсхофф, вы­со­ко оце­нён­ном лишь в XX веке, со­че­та­ют­ся идеа­ли­за­ция пат­ри­ар­халь­ной жиз­ни, ка­то­лическая религиозная чув­ст­ви­тель­ность и трез­вый реа­лизм.

Сочинения:

Historisch-kritische Ausgabe: Werke. Brief­wechsel. Tüb., 1978–2000–. Bd 1–13–;

Sämt­liche Werke. Münch., 1989. Bd 1–2.