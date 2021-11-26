ДРОСТЕ-ХЮЛЬСХОФФ АННЕТТЕ ФОН
ДРОСТЕ-ХЮЛЬСХОФФ АННЕТТЕ ФОН - баронесса, немецкая писательница.
Принадлежала к старой вестфальской знати, которую описала в прозаическомч фрагменте «У нас в деревне» («Bei uns zu Lande», 1839 год).
Первый поэтический сборник - «Стихотворения» («Gedichte», 1838 год), в который также включены поэмы «Гостиница на большом Сан-Бернаре» («Das Hospiz auf dem großen St. Bernhard»), «Завещание врача» («Des Arztes Vermächtnis»), «Битва в Ленской расщелине» («Die Schlacht im Loener Bruch»). Одна из вершин немецкой религиозной поэзии - сборник «Духовный год» («Das geistliche Jahr», опубликован в 1851 году).
Лирику Дросте-Хюльсхофф отличают строфико-метрическое разнообразие, широкое использование диалектной и разговорной лексики. Из прозаических произведений выделяется реалистическая новелла на криминальную тему «Еврейский бук» («Die Judenbuche», 1842 год). Совместно с писателем Л. Шюкингом (1814-1883 годы), к которому она питала неразделённое чувство, Дросте-Хюльсхофф участвовала в книге очерков «Живописная и романтическая Вестфалия» («Das malerische und romantische Westphalen», 1841 год). Среди малой прозы - «Вестфальские картины» («Die Westfä lischen Schilderungen», 1845 год), где дано реалистическое описание быта и нравов вестфальского крестьянства. В творчестве Дросте-Хюльсхофф, высоко оценённом лишь в XX веке, сочетаются идеализация патриархальной жизни, католическая религиозная чувствительность и трезвый реализм.
Сочинения:
Historisch-kritische Ausgabe: Werke. Briefwechsel. Tüb., 1978–2000–. Bd 1–13–;
Sämtliche Werke. Münch., 1989. Bd 1–2.