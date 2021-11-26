ДОЙЛ, АРТУР КОНАН
ДОЙЛ, АРТУР КОНАН (Конан Дойл Артур) - английский писатель.
Родился в семье художника. Окончил иезуитскую школу Стонихерст в графстве Ланкашир (1875 год); медицинский факультет Эдинбургского университета (1881 год). В 1880-е годы работал врачом.
Литературный дебют - рассказ «Тайна долины Сэссаса» («The mystery of Sassasa valley», 1879 год) о приключениях искателей алмазов в Южной Африке. Успех принёс роман «Этюд в багровых тонах» («A study in scarlet», 1887 год), положивший начало «шерлокиане» - циклу произведений о сыщике Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, над которым Дойл работал с перерывами до 1927 года.
Повести «Знак четырёх» («The sign of four», 1890 год), «Собака Баскервилей» («The hound of the Baskerviles», 1901-1902 годы), «Долина ужаса» («The valley of fear», 1914-1915 годы); сборники рассказов «Приключения Шерлока Холмса» («The adventures of Sherlock Holmes», 1891-1892 годы), «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» («The memoirs of Sherlock Holmes», 1892-1893 годы) и другие закрепили за Дойлем славу мастера детектива.
В начале 1890-х годов Дойл обратился к жанру историко-приключенческого романа, развивая традиции В. Скотта, Ф. Купера, А. Дюма-отца и Э. По: «Белый отряд» («The white company», 1891 год), «Сэр Найджел» («Sir Nigel», 1905 год), «Изгнанники» («The refugees», 1893), «Родни Стоун» («Rodney Stone», 1896 год), «Великая тень» («The great shadow», 1892 год), «Подвиги бригадира Жерара» («The exploits of brigadier Gerard», 1896 год), «Дядюшка Бернак» («Uncle Bernac», 1896 год).
Среди других произведений: научно-фантастические романы «Затерянный мир» («The lost world», 1912 год), «Отравленный пояс» («The poison belt», 1913 год), в которых создан гротескный образ эксцентричного профессора Челленджера; автобиография «Воспоминания и приключения» («Memories and adventures», 1924 год), книга «История спиритизма» («The history of spiritualism», vol. 1-2, 1926 год), отразившая мистические увлечения Дойла, а также работы по истории англо-бурской 1899-1902 годов и Первой мировой войн.
В 1902 году возведён в рыцарское достоинство (за работу в полевом госпитале в Южной Африке во время англо-бурской войны). В России произведения Дойла переводились с конца XIX века.
Сочинения:
Полное собрание сочинений. СПб., 1911. Том. 1–22;
The principal works of fiction. L., 1913. Vol. 1–20;
Собрание сочинений. М., 1994. Том. 1–8.
Иллюстрация: Архив БРЭ.