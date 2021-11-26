ДОМЬЕ ОНОРЕ

ДОМЬЕ ОНОРЕ - французский график, живописец, скульптор.

Сын сте­коль­щи­ка, пе­ре­брав­ше­го­ся с семь­ёй в Па­риж в 1814 году. С 1822 года по­се­щал мас­тер­скую А. Ле­нуа­ра и ака­де­мию Сюи­са, изу­чал ста­рых мас­те­ров в Лув­ре . В 1820-х годах Домье был ас­си­стен­том ли­то­гра­фа Ж. М. Бе­лиа­ра, ра­бо­тал для мел­ких из­да­тельств, ис­пол­няя винь­ет­ки, ти­туль­ные лис­ты и тому подобное (к 1822 году от­но­сит­ся пер­вая ли­то­гра­фия - «Вос­кре­се­нье»).

По­сле Июль­ской ре­во­лю­ции 1830 года , ко­гда в ус­ло­ви­ях от­но­си­тель­ной сво­бо­ды сло­ва во Фран­ции на­чал­ся рас­цвет по­ли­тической са­ти­ры, Домье на­чал со­труд­ни­чать с журналом «La Caricature» и «Le Charivari». Ост­рая ка­ри­ка­ту­ра на ко­ро­ля Луи Фи­лип­па «Гар­ган­тюа» (1831 год), по­влек­шая за со­бой 6 месяцев тюрь­мы и штраф, при­нес­ла Домье ши­ро­кую из­вест­ность.

Зло­бо­днев­ные со­бы­тия, современные по­ли­тические дея­те­ли ожи­ва­ют в его ли­то­гра­фи­ях (все­го - оеоло 4 тысяч), по­ра­жаю­щих глу­би­ной со­ци­аль­ных оце­нок, гражданским бес­стра­ши­ем: «Мас­ки» (1831 год), «Опус­ти­те за­на­вес, фарс окон­чен» (ка­ри­ка­ту­ра на Луи Фи­лип­па), «Ули­ца Транс­но­нен 15 ап­ре­ля 1834 го­да», «Сво­бо­да пе­ча­ти», «За­ко­но­да­тель­ное чре­во» (все - 1834 год).

Со­вре­мен­ни­ки (О. де Баль­зак, Ш. Бод­лер, Т. де Бан­виль и другие) вы­со­ко це­ни­ли гра­фи­ку Домье, ста­вя его в один ряд с У. Хо­гар­том и Ф. Гой­ей. Он су­мел под­нять ка­ри­ка­ту­ру до уров­ня ост­ро­го, ху­до­же­ст­вен­но со­вер­шен­но­го гро­те­ска, соз­дав зна­ме­ни­тые се­рии, став­шие сво­его ро­да па­но­ра­мой современной ему французской об­щественной жиз­ни («Ро­бер Ма­кер», 1839 год; «Олим­пий­ские бо­ги», 1841 год; «Фи­зио­ло­гии», 1841-1842 годы; «Слу­жи­те­ли пра­во­су­дия», 1845-1849 годы; «Доб­рые бур­жуа», 1846-1849 годы, и другие). По от­зы­вам со­вре­мен­ни­ков, Домье об­ла­дал пре­крас­ной зри­тель­ной па­мя­тью, схва­ты­вая и за­по­ми­ная суть об­раза, его пла­сти­ку, ха­рак­тер­ные жес­ты, ми­ми­ку. Ри­сун­кам час­то пред­ше­ст­во­ва­ло изо­бра­же­ние фи­гур в гли­не (пер­вые гро­те­ск­ные бюс­ты ис­пол­не­ны в 1832 году; по­сле смер­ти Домье многие ра­бо­ты пе­ре­ве­де­ны в брон­зу) - этим, в ча­ст­но­сти, объ­яс­ня­ет­ся уме­ние Домье ком­по­но­вать мас­сы и до­би­вать­ся объ­ём­но­сти изо­бра­же­ния в гра­фи­ке.

Ра­бо­тая в тех­ни­ке ли­то­гра­фии (ре­же кси­ло­гра­фии), Домье ве­ли­ко­леп­но ис­поль­зу­ет её жи­во­пис­ные воз­мож­но­сти, пе­ре­да­вая тон­чай­шие пе­ре­хо­ды от бар­ха­ти­сто-чёр­но­го к се­реб­ри­сто-се­ро­му, вос­соз­да­ёт све­то­воз­душ­ную сре­ду и ос­ве­ще­ние.

Гра­фи­ка Домье «ро­ж­да­ет идею цве­та» (по вы­ра­же­нию Ш. Бод­ле­ра), по­это­му за­ко­но­мер­ным пред­став­ля­ет­ся его об­ра­ще­ние к жи­во­пи­си с середины 1830-х годов; в 1848 году он уча­ст­во­вал в объ­яв­лен­ном пра­ви­тель­ст­вом кон­кур­се на те­му «Рес­пуб­ли­ка» («Ал­ле­го­рия Рес­пуб­ли­ки», 1848 год, му­зей Ор­се, Па­риж). Сар­ка­стич­ный, бес­по­щад­но-на­смеш­ли­вый в гра­фи­ке, в жи­во­пи­си Домье пред­ста­ёт ско­рее по­этом, соз­даю­щим об­ра­зы лю­дей, к ко­то­рым он ис­пы­ты­ва­ет чув­ст­во сим­па­тии, ду­хов­ной бли­зо­сти, со­стра­да­ния. Он пи­сал улич­ные сцен­ки, бро­дя­чих ак­ро­ба­тов, про­стых лю­дей («Лю­би­тель эс­там­пов», му­зей Пти-Па­ле, Па­риж; «Ва­гон третье­го клас­са», около 1862-1864 годы, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк и другие со­б­ра­ния; се­рия «Прач­ки», около 1860-1863 годы, му­зей Ор­се и другие), ино­гда об­ра­ща­ет­ся к ми­фо­ло­гическим сю­же­там; из­люб­лен­ны­ми об­раз­ами Домье на­дол­го ос­та­ют­ся Дон Ки­хот и Сан­чо Пан­са (се­рия кар­тин - му­зей Ор­се, Но­вая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, му­зей Крёл­лер-Мюл­лер, От­тер­ло).

В не­ко­то­рых жи­во­пис­ных ра­бо­тах ощу­ти­мо влия­ние мас­те­ров фламандского ба­рок­ко - П. П. Ру­бен­са, Я. Йор­дан­са («Мель­ник, его сын и осёл», около 1849 года, Ху­дожественная га­ле­рея, Глаз­го; «Триумф Си­ле­на», 1850 год, Му­зей изо­бра­зительного искусства и кру­жев, Ка­ле). В жи­во­пи­си Домье важ­ную роль иг­ра­ют све­то­тень, ко­то­рая уси­ли­ва­ет эмо­цио­наль­ное зву­ча­ние об­раза, и ди­на­мич­ный ма­зок; ко­ло­рит - сдер­жан­ный, лишь ино­гда вспыш­ки яр­ких то­нов под­чёр­ки­ва­ют дра­ма­тизм и на­пря­же­ние сю­же­та («Крис­пен и Ска­пен», около 1860 года, му­зей Ор­се; «Вос­ста­ние», 1840-е годы Национальная га­ле­рея, Пра­га). Эс­киз­ность, мощ­ная экс­прес­сия форм сбли­жа­ют жи­во­пис­ные про­из­ве­де­ния Домье с искусством XX века. При жиз­ни Домье его жи­во­пись бы­ла ма­ло из­вест­на, и лишь по­смерт­ная вы­став­ка 1901 года за­но­во от­кры­ла её, так же как и скульп­ту­ру («Ра­та­пу­аль», около 1851 года, му­зей Ор­се). Искусство Домье ока­за­ло боль­шое влия­ние на позд­ней­шую ев­ропейскую жи­во­пись, от Э. Ма­не, Э. Де­га, А. де Ту­луз-Лот­ре­ка, В. Ван Го­га до фо­ви­стов, немецких экс­прес­сио­ни­стов , П. Пи­кас­со и Х. Су­ти­на.

Иллюстрации:

О. До­мье. «Ва­гон третье­го клас­са». Ок. 1862–64. Мет­ро­по­ли­тен-му­зей (Нью-Йорк). Архив БРЭ.

О. До­мье. «Ж. Ж. Дю­пен-Стар­ший». Рас­кра­шен­ная гли­на. 1832. Му­зей Ор­се (Па­риж). Архив БРЭ.

О. До­мье. «Опус­ти­те за­на­вес, фарс окон­чен».Ли­то­гра­фия. 1834. Архив БРЭ.