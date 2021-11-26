ДОМЬЕ ОНОРЕ
ДОМЬЕ ОНОРЕ - французский график, живописец, скульптор.
Сын стекольщика, перебравшегося с семьёй в Париж в 1814 году. С 1822 года посещал мастерскую А. Ленуара и академию Сюиса, изучал старых мастеров в Лувре. В 1820-х годах Домье был ассистентом литографа Ж. М. Белиара, работал для мелких издательств, исполняя виньетки, титульные листы и тому подобное (к 1822 году относится первая литография - «Воскресенье»).
После Июльской революции 1830 года, когда в условиях относительной свободы слова во Франции начался расцвет политической сатиры, Домье начал сотрудничать с журналом «La Caricature» и «Le Charivari». Острая карикатура на короля Луи Филиппа «Гаргантюа» (1831 год), повлекшая за собой 6 месяцев тюрьмы и штраф, принесла Домье широкую известность.
Злободневные события, современные политические деятели оживают в его литографиях (всего - оеоло 4 тысяч), поражающих глубиной социальных оценок, гражданским бесстрашием: «Маски» (1831 год), «Опустите занавес, фарс окончен» (карикатура на Луи Филиппа), «Улица Транснонен 15 апреля 1834 года», «Свобода печати», «Законодательное чрево» (все - 1834 год).
Современники (О. де Бальзак, Ш. Бодлер, Т. де Банвиль и другие) высоко ценили графику Домье, ставя его в один ряд с У. Хогартом и Ф. Гойей. Он сумел поднять карикатуру до уровня острого, художественно совершенного гротеска, создав знаменитые серии, ставшие своего рода панорамой современной ему французской общественной жизни («Робер Макер», 1839 год; «Олимпийские боги», 1841 год; «Физиологии», 1841-1842 годы; «Служители правосудия», 1845-1849 годы; «Добрые буржуа», 1846-1849 годы, и другие). По отзывам современников, Домье обладал прекрасной зрительной памятью, схватывая и запоминая суть образа, его пластику, характерные жесты, мимику. Рисункам часто предшествовало изображение фигур в глине (первые гротескные бюсты исполнены в 1832 году; после смерти Домье многие работы переведены в бронзу) - этим, в частности, объясняется умение Домье компоновать массы и добиваться объёмности изображения в графике.
Работая в технике литографии (реже ксилографии), Домье великолепно использует её живописные возможности, передавая тончайшие переходы от бархатисто-чёрного к серебристо-серому, воссоздаёт световоздушную среду и освещение.
Графика Домье «рождает идею цвета» (по выражению Ш. Бодлера), поэтому закономерным представляется его обращение к живописи с середины 1830-х годов; в 1848 году он участвовал в объявленном правительством конкурсе на тему «Республика» («Аллегория Республики», 1848 год, музей Орсе, Париж). Саркастичный, беспощадно-насмешливый в графике, в живописи Домье предстаёт скорее поэтом, создающим образы людей, к которым он испытывает чувство симпатии, духовной близости, сострадания. Он писал уличные сценки, бродячих акробатов, простых людей («Любитель эстампов», музей Пти-Пале, Париж; «Вагон третьего класса», около 1862-1864 годы, Метрополитен-музей, Нью-Йорк и другие собрания; серия «Прачки», около 1860-1863 годы, музей Орсе и другие), иногда обращается к мифологическим сюжетам; излюбленными образами Домье надолго остаются Дон Кихот и Санчо Панса (серия картин - музей Орсе, Новая пинакотека, Мюнхен, Метрополитен-музей, музей Крёллер-Мюллер, Оттерло).
В некоторых живописных работах ощутимо влияние мастеров фламандского барокко - П. П. Рубенса, Я. Йорданса («Мельник, его сын и осёл», около 1849 года, Художественная галерея, Глазго; «Триумф Силена», 1850 год, Музей изобразительного искусства и кружев, Кале). В живописи Домье важную роль играют светотень, которая усиливает эмоциональное звучание образа, и динамичный мазок; колорит - сдержанный, лишь иногда вспышки ярких тонов подчёркивают драматизм и напряжение сюжета («Криспен и Скапен», около 1860 года, музей Орсе; «Восстание», 1840-е годы Национальная галерея, Прага). Эскизность, мощная экспрессия форм сближают живописные произведения Домье с искусством XX века. При жизни Домье его живопись была мало известна, и лишь посмертная выставка 1901 года заново открыла её, так же как и скульптуру («Ратапуаль», около 1851 года, музей Орсе). Искусство Домье оказало большое влияние на позднейшую европейскую живопись, от Э. Мане, Э. Дега, А. де Тулуз-Лотрека, В. Ван Гога до фовистов, немецких экспрессионистов, П. Пикассо и Х. Сутина.
Иллюстрации:
О. Домье. «Вагон третьего класса». Ок. 1862–64. Метрополитен-музей (Нью-Йорк). Архив БРЭ.
О. Домье. «Ж. Ж. Дюпен-Старший». Раскрашенная глина. 1832. Музей Орсе (Париж). Архив БРЭ.
О. Домье. «Опустите занавес, фарс окончен».Литография. 1834. Архив БРЭ.