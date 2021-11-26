ДОЛМЕЧ АРНОЛЬД

ДОЛМЕЧ АРНОЛЬД - английский инструментальный мастер, скрипач, клавесинист, гамбист, лютнист, музыковед.

В 1881-1883 годах учил­ся иг­ре на скрип­ке у А. Вьё­та­на и в Брюс­сель­ской консерватории, в 1889 году окон­чил Ко­ро­лев­ский музыкальный кол­ледж в Лон­до­не. Под­дер­жи­вае­мый Дж. Гро­вом, стал од­ним из пер­вых про­па­ган­ди­стов ста­рин­ной му­зы­ки и тра­ди­ций ин­ст­ру­мен­таль­но­го ис­пол­ни­тель­ст­ва (смотрите Ау­тен­тич­ное ис­пол­ни­тель­ст­во). С 1890-х годов уст­раи­вал кон­цер­ты ба­роч­ной му­зы­ки, об­щественный ре­зо­нанс вы­зва­ло ис­пол­не­ние им за­бы­тых со­чи­не­ний для вио­лы да гам­ба (Б. Шоу в 1894 году с вос­тор­гом от­зы­вал­ся о сыг­ран­ных Долмечем английских ви­оль­ных фан­та­зи­ях).

В 1893 году Долмеч из­го­то­вил свою пер­вую лют­ню , в 1894 году - пер­вый кла­ви­корд, в 1896 году - кла­ве­син. В 1905-1911 годах ру­ко­во­дил про­иззводством по ста­рин­ным об­раз­цам кла­ве­си­нов, кла­ви­кор­дов, лют­ней и ви­ол на фаб­ри­ке «Чи­ке­ринг» в Бос­то­не. В 1911-1914 годах ра­бо­тал на ро­яль­ной фаб­ри­ке «Га­во» в Па­ри­же. С 1914 года жил в Ве­ли­ко­бри­та­нии, ос­но­вал ин­ст­ру­мен­таль­ную мас­тер­скую в Хейз­лми­ре, ко­то­рый стал бла­го­да­ря Долмечу об­ще­при­знан­ным цен­тром ау­тен­тич­но­го ис­пол­ни­тель­ст­ва и круп­ней­шим в Ев­ро­пе цен­тром по про­иззводству ста­рин­ных ин­ст­ру­мен­тов.

Все­об­щее при­зна­ние по­лу­чи­ли блок­флей­ты из мас­тер­ской Долмеча, из­го­тов­лен­ные по ба­роч­ным мо­де­лям (пер­вую та­кую флей­ту Долмеч сде­лал в 1919 году). В 1925 году Долмеч ос­но­вал фес­ти­валь ста­рин­ной му­зы­ки в Хейз­лми­ре, в ко­то­ром уча­ст­во­ва­ли его де­ти: Элен (1878-1924 годы), гам­би­ст­ка; На­та­ли (1905-1989 годы), гам­би­ст­ка, ос­но­ва­тель­ни­ца британского Общества вио­лы да гам­ба; Ру­дольф (1906-1942 годы), кла­ве­си­нист, гам­бист; Карл (1911-1997 годы), флей­тист, ос­но­ва­тель британского Общества блок­флей­ти­стов. По­сле смер­ти от­ца Карл воз­гла­вил мас­тер­скую и взял на се­бя ру­ко­во­дство фести­ва­лем (ны­не Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь ста­рин­ной му­зы­ки Дол­ме­ча, про­во­дит­ся еже­год­но).

Долмеч - ав­тор ис­сле­до­ва­ния «Ин­тер­пре­та­ция му­зы­ки XVII и XVIII веков, по ма­те­риа­лам со­вре­мен­ни­ков», по­ло­жив­ше­го на­ча­ло прак­тическому ос­вое­нию ста­рин­ной му­зы­ки. Ре­дак­тор со­чи­не­ний для скрип­ки А. Ко­рел­ли, Г. Пёр­сел­ла, Г. Ф. Ген­де­ля, со­б­ра­ния французских пе­сен XII-XVIII веков, английской му­зы­ки для кон­сор­та ви­ол.

Долмечу так­же при­над­ле­жит при­ори­тет в ау­дио­за­пи­си ста­рин­ной му­зы­ки: наи­бо­лее ран­ние за­пи­си от­но­сят­ся к 1920 году; около 1933 года за­пи­сан «Хо­ро­шо тем­пе­ри­ро­ван­ный кла­вир» И. С. Ба­ха на кла­ви­кор­де.

Сочинения:

The interpretation of the music of the XVII and XVIII сenturies revealed by contemporary evidence. 2nd ed. L., 1946.

Иллюстрация:

А. Дол­меч. Архив БРЭ.