ДОДЕ АЛЬФОНС

ДОДЕ АЛЬФОНС - французский писатель.

Сын ра­зо­рив­ше­го­ся фаб­ри­кан­та. На­чал литературную дея­тель­ность с по­этических со­чи­не­ний [сборник «Влюб­лён­ные» («Les amoureuses», 1858 год)], но пер­во­на­чаль­но по­лу­чил из­вест­ность как жур­на­лист [со­брал свои ста­тьи в книге «Пись­ма с мо­ей мель­ни­цы» («Lettres de mon moulin», 1869 год)]. Сборник «Рас­ска­зы по по­не­дель­ни­кам» («Les con­tes de lundi», 1873 год) со­дер­жит очер­ки, на­пи­сан­ные во вре­мя фран­ко-прусской вой­ны 1870–1871 годов .

Один из пер­вых во французской литературе об­ра­тил­ся в ро­ма­нах к те­ме дет­ст­ва, за что за­слу­жил про­зви­ще фран­цуз­ский Дик­кенс [«Ма­лыш» («Le petit chose», 1868 год), «Джек» («Jack», 1876 год)]. На фор­ми­ро­ва­ние эс­те­тич. взгля­дов Доде как со­ци­аль­но­го ро­ма­ни­ста ока­за­ло воз­дей­ст­вие его об­ще­ние с Г. Фло­бе­ром, Э. Зо­ля, братьями Гон­кур. Вы­ра­жая же­ла­ние «опи­сы­вать сре­ду прав­ди­во, ко­пи­руя при­ро­ду», Доде при этом не был чужд мо­ра­ли­за­тор­ст­ва, а по­рой сен­ти­мен­таль­но­сти. В ро­ма­нах «Фро­мон млад­ший и Рис­лер стар­ший» («Fromont jeune et Risler aîné», 1874 год), «На­боб» («Le Nabab», 1877 год), «Ко­ро­ли в из­гна­нии» («Les rois en exil», 1879 год), «Ну­ма Ру­ме­стан» («Numa Rоu­mes­tan», 1881 год), «Бес­смерт­ный» («L’im­mor­tel», 1888 год) чи­та­те­ли це­ни­ли со­еди­не­ние ав­то­био­гра­фической дос­то­вер­но­сти с им­прес­сио­ни­стич­но­стью сти­ля и лич­ной, ис­крен­ней ин­то­на­ци­ей.

Осо­бой по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лась ро­ман­ная три­ло­гия: «Не­обы­чай­ные при­клю­че­ния Тар­та­ре­на из Та­ра­ско­на» («Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon», 1872 год), «Тар­та­рен в Аль­пах» («Tartarin sur les Alpes», 1885 год), «Порт Та­ра­скон» («Port-­Ta­ras­con», 1890 год) - свое­об­раз­ный ге­рои­ко-ко­мический «эпос о Про­ван­се»; имя её главного ге­роя Тар­та­ре­на - про­вин­ци­аль­но­го бур­жуа, хва­сту­на и фан­фа­ро­на - ста­ло на­ри­ца­тель­ным. Доде на­пи­сал так­же около двадцати дра­ма­тических про­из­ве­де­ний , большая часть ко­то­рых яв­ля­ет­ся пе­ре­дел­кой его про­за­ических со­чи­не­ний; са­мая из­вест­ная из них - «Ар­ле­зи­ан­ка» («L’arlésienne», 1872 год; му­зы­ку к дра­ме на­пи­сал Ж. Би­зе). Боль­шая часть ху­дожественного на­сле­дия Доде бы­ла пе­ре­ве­де­на на русский язык уже в конце XIX века.

Сочинения:

Собрание сочинений: В 12 томах. СПб., 1894–1895;

Из­бран­ное. М., 1957;

На­боб. М., 1989;

Ro­mans, récits et contes. P., 1997.