ДОДЕ АЛЬФОНС
ДОДЕ АЛЬФОНС - французский писатель.
Сын разорившегося фабриканта. Начал литературную деятельность с поэтических сочинений [сборник «Влюблённые» («Les amoureuses», 1858 год)], но первоначально получил известность как журналист [собрал свои статьи в книге «Письма с моей мельницы» («Lettres de mon moulin», 1869 год)]. Сборник «Рассказы по понедельникам» («Les contes de lundi», 1873 год) содержит очерки, написанные во время франко-прусской войны 1870–1871 годов.
Один из первых во французской литературе обратился в романах к теме детства, за что заслужил прозвище французский Диккенс [«Малыш» («Le petit chose», 1868 год), «Джек» («Jack», 1876 год)]. На формирование эстетич. взглядов Доде как социального романиста оказало воздействие его общение с Г. Флобером, Э. Золя, братьями Гонкур. Выражая желание «описывать среду правдиво, копируя природу», Доде при этом не был чужд морализаторства, а порой сентиментальности. В романах «Фромон младший и Рислер старший» («Fromont jeune et Risler aîné», 1874 год), «Набоб» («Le Nabab», 1877 год), «Короли в изгнании» («Les rois en exil», 1879 год), «Нума Руместан» («Numa Rоumestan», 1881 год), «Бессмертный» («L’immortel», 1888 год) читатели ценили соединение автобиографической достоверности с импрессионистичностью стиля и личной, искренней интонацией.
Особой популярностью пользовалась романная трилогия: «Необычайные приключения Тартарена из Тараскона» («Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon», 1872 год), «Тартарен в Альпах» («Tartarin sur les Alpes», 1885 год), «Порт Тараскон» («Port-Tarascon», 1890 год) - своеобразный героико-комический «эпос о Провансе»; имя её главного героя Тартарена - провинциального буржуа, хвастуна и фанфарона - стало нарицательным. Доде написал также около двадцати драматических произведений, большая часть которых является переделкой его прозаических сочинений; самая известная из них - «Арлезианка» («L’arlésienne», 1872 год; музыку к драме написал Ж. Бизе). Большая часть художественного наследия Доде была переведена на русский язык уже в конце XIX века.
Сочинения:
Собрание сочинений: В 12 томах. СПб., 1894–1895;
Избранное. М., 1957;
Набоб. М., 1989;
Romans, récits et contes. P., 1997.