ДИАЗ НАРСИС

ДИАЗ НАРСИС (Нарсис Виржилио Диас де ла Пенья; фр. Narcisso Virgilio Díaz de la Peña) - французский живописец и литограф .

Ро­дил­ся в се­мье испанских им­ми­гран­тов.

С 1823 года ра­бо­тал на фар­фо­ро­вой ма­ну­фак­ту­ре А. Жил­ле, где по­зна­ко­мил­ся с его пле­мян­ни­ком - Ж. Дю­пре . За­ни­мал­ся жи­во­пи­сью по фар­фо­ру, что позд­нее ска­за­лось в люб­ви Диаза к чис­тым, звуч­ным то­нам в жи­во­пи­си; около 1827 года брал уро­ки у лилль­ско­го художника Ф. Су­шо­на (уче­ни­ка Ж.Л. Да­ви­да); в Лув­ре ко­пи­ро­вал ра­бо­ты ста­рых мас­те­ров. Уча­ст­во­вал в па­риж­ских Са­ло­нах (1831-1844). Ис­пы­тал влия­ние Э. Де­лак­руа, французского ори­ен­та­лиз­ма («В ту­рец­ком са­ду», Му­зей изящ­ных ис­кусств, Бос­тон). Об­ра­ща­ясь к ми­фо­ло­гии, трак­то­вал её в ду­хе изящ­но­го ге­до­низ­ма XVIII века («Ве­не­ра и Адо­нис», 1848; «Ним­фа и аму­ры», 1852, обе - Лувр, Па­риж).

Ин­ди­ви­ду­аль­ность Диаза с наи­боль­шей пол­но­той про­яви­лась в пей­заж­ной жи­во­пи­си. С 1835 года ра­бо­тал в ле­су Фон­тен­бло, из­люб­лен­ном мес­те французских пей­за­жи­стов; в 1837 году по­зна­ко­мил­ся с Т. Рус­со и во­шёл в чис­ло мас­те­ров бар­би­зон­ской шко­лы. В срав­не­нии с другими бар­би­зон­ца­ми Диаз бо­лее ро­ман­ти­чен и эмо­цио­на­лен; лю­бил эф­фек­ты не­обыч­но­го ос­ве­ще­ния (пла­ме­нею­щие за­ка­ты, бур­ные гро­зы и т.п.), его пей­за­жи час­то ожив­ле­ны жан­ро­вы­ми сцен­ка­ми с жи­во­пис­ны­ми пер­со­на­жа­ми («Цы­га­не», 1848, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург; «При­бли­же­ние гро­зы», 1871; «Осень в Фон­тенб­ло», 1872, обе - ГМИИ; «Лес Фон­тенб­ло», 1874, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк, и др.). Около 1863 года Диаз сбли­зил­ся с бу­ду­щи­ми им­прес­сио­ни­ста­ми (О. Ре­нуа­ром, К. Мо­не, А. Сис­ле­ем, так­же с Ф. Ба­зи­лем), вы­со­ко це­нив­ши­ми утон­чён­ную жи­во­пис­ную тех­ни­ку Диаза и его ко­ло­ризм; в свою оче­редь Диаз в позд­них ра­бо­тах ис­пы­тал воз­дей­ст­вие им­прес­сио­низ­ма. Ра­бо­тал так­же в тех­ни­ке ли­то­гра­фии («Де­вуш­ки в ле­су» и др.).

Иллюстрация;

Н. Ди­аз. «В ле­су». 1855. Му­зей Орсе (Па­риж). Архив БРЭ.