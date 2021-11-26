ДЕМОЛЕН ЭДМОН

ДЕМОЛЕН (Demolins) ЭДМОН - французский историк, социолог и педагог, один из инициаторов нового воспитания.

В 1899 году в сель­ской ме­ст­но­сти Нор­ман­дии соз­дал ча­ст­ное сред­нее учеб­но-вос­пи­татательное уч­ре­ж­де­ние - пер­вую во Фран­ции «но­вую шко­лу» - шко­лу Рош, где вос­пи­ты­ва­лись де­ти из при­ви­ле­ги­ров. сло­ёв на­се­ле­ния. Про­грам­ма строи­лась на ос­но­ве но­вых ви­дов учеб­ной ра­бо­ты и тру­до­во­го обу­че­ния: древ­ние язы­ки изу­ча­лись толь­ко в стар­ших клас­сах «клас­си­че­ско­го от­де­ле­ния»; уве­ли­чи­ва­лось вре­мя на изу­че­ние жи­вых иностранных язы­ков; для язы­ко­вой прак­ти­ки ор­га­ни­зо­вы­ва­лись по­езд­ки за ру­беж; в «со­вре­мен­ном от­де­ле­нии» рас­ши­ри­лась про­грам­ма по ес­те­ственно-на­учным дис­ци­п­ли­нам; учеб­ная на­груз­ка по срав­не­нию с тра­диционным шко­ла­ми со­кра­ти­лась, вы­сво­бо­див­шее­ся вре­мя от­во­ди­лось на за­ня­тия твор­че­ст­вом, до­суг и прак­тические ра­бо­ты на сель­ской фер­ме, в то­кар­ной и сто­ляр­ной мас­тер­ских. Нов­ше­ст­вом для французской шко­лы ста­ли от­ме­на де­ле­ния пе­да­го­гов на на­став­ни­ков и пре­по­да­ва­те­лей, за­ня­тия по мо­ра­ли и со­цио­ло­гии, са­мо­управ­ле­ние уча­щих­ся и дет­ская ска­ут­ская ор­га­ни­за­ция.

Дея­тель­ность шко­лы Рош как экс­пе­рим. уч­ре­ж­де­ния по­влия­ла на со­дер­жа­ние ре­форм сред­не­го об­ра­зо­ва­ния во Фран­ции в начале XX века.

Сочинения :

Как вос­пи­ты­вать и уст­раи­вать на­ших де­тей. СПб., 1895;

Но­вое вос­пи­та­ние. М., 1900;

Ари­сто­кра­ти­че­ская ра­са. 2-е изд. СПб., 1907.