ДЕМОЛЕН ЭДМОН
ДЕМОЛЕН (Demolins) ЭДМОН - французский историк, социолог и педагог, один из инициаторов нового воспитания.
В 1899 году в сельской местности Нормандии создал частное среднее учебно-воспитатательное учреждение - первую во Франции «новую школу» - школу Рош, где воспитывались дети из привилегиров. слоёв населения. Программа строилась на основе новых видов учебной работы и трудового обучения: древние языки изучались только в старших классах «классического отделения»; увеличивалось время на изучение живых иностранных языков; для языковой практики организовывались поездки за рубеж; в «современном отделении» расширилась программа по естественно-научным дисциплинам; учебная нагрузка по сравнению с традиционным школами сократилась, высвободившееся время отводилось на занятия творчеством, досуг и практические работы на сельской ферме, в токарной и столярной мастерских. Новшеством для французской школы стали отмена деления педагогов на наставников и преподавателей, занятия по морали и социологии, самоуправление учащихся и детская скаутская организация.
Деятельность школы Рош как эксперим. учреждения повлияла на содержание реформ среднего образования во Франции в начале XX века.
Сочинения:
Как воспитывать и устраивать наших детей. СПб., 1895;
Новое воспитание. М., 1900;
Аристократическая раса. 2-е изд. СПб., 1907.