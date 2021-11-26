ДЕМЕЛЬ

ДЕМЕЛЬ (Dehmel) Ри­хард - немецкий по­эт и дра­ма­тург .

Ро­дил­ся в се­мье лес­ни­че­го. Изу­чал ес­тественные нау­ки, эко­но­ми­ку, со­цио­ло­гию, фи­ло­со­фию и тео­ло­гию в университетах Бер­лина и Лейп­ци­га (1882-1887). В 1887-1895 сек­ре­тарь стра­хо­вой ком­па­нии. В 1914 году доб­ро­воль­цем при­нял уча­стие в 1-й ми­ро­вой вой­не . Литературный де­бют - по­этический сборник «Ис­ку­п­ле­ния» («Erlösungen», 1891). Твор­че­ст­во Демель скла­ды­ва­лось под влия­ни­ем на­ту­ра­лиз­ма, сим­во­лиз­ма, про­из­ве­де­ний Ф. Ниц­ше , Д. фон Ли­ли­ен­кро­на. Ран­няя ли­ри­ка Демеля не чу­ж­да со­ци­аль­ной те­ма­ти­ке: в ней вы­ра­же­но со­чув­ст­вие бед­ст­вен­но­му по­ло­же­нию ра­бо­чих. Эк­заль­ти­ро­ван­ная чув­ст­вен­ность, изы­скан­ная ор­на­мен­таль­ность, мис­ти­че­ски ок­ра­шен­ный эро­тизм (про­слав­ле­ние люб­ви как кос­мической энер­гии, пра­вя­щей ми­ром) от­ли­чают по­этические сборники «Всё-та­ки лю­бовь» («Aber die Liebe», 1893), «Жен­щи­на и мир» («Weib und Welt», 1896). Сим­во­ли­кой, ал­ле­го­риз­мом, ми­фо­ло­гичностью об­раз­но­стью про­ник­ну­ты сборники сти­хов «Сле­пая лю­бовь» («Blinde Liebe», 1912), «Пре­крас­ный ди­кий мир» («Schӧne wil­de Welt», 1913). Наи­боль­ший ус­пех сре­ди дра­ма­тур­гических про­из­ве­де­ний Дельля име­ла дра­ма «Дру­зья че­ло­ве­че­ст­ва» («Die Men­s­chenfreunde», 1917, русский перевод 1923) - о не­со­вмес­ти­мо­сти до­б­ра и на­си­лия. Сре­ди других со­чи­не­ний - сти­хотворный эпос «Двое. Ро­ман в ро­ман­сах» («Zwei Menschen. Roman in Romanzen», 1903), по­этический цикл «Пре­вра­ще­ния Ве­не­ры» («Die Ver­wand­lungen der Venus», 1907), дра­мы «Спут­ник че­ло­ве­че­ский» («Der Mit­mensch», 1895, русский перевод 1912), «Ми­хель Ми­ха­эль» («Michel Michael», 1911). По­след­нее про­из­ве­де­ние Демеля - фрон­то­вой днев­ник «Ме­ж­ду на­ро­дом и че­ло­ве­че­ст­вом» («Zwischen Volk und Men­schhe­it», опубл. в 1919) - пе­ре­да­ёт ат­мо­сфе­ру в Гер­ма­нии вре­мён 1-й ми­ро­вой вой­ны.

Сочиннения :

Gesammelte Werke. B., 1906–1909. Bd 1–10;

Собр. соч. М., 1911–1912. Т. 1–2;

Di­chtungen, Briefe, Dokumente. Hamb., 1963;

Gesammelte Werke. N. Y., 1972. Bd 1–3.