ДЕМЕЛЬ
ДЕМЕЛЬ (Dehmel) Рихард - немецкий поэт и драматург.
Родился в семье лесничего. Изучал естественные науки, экономику, социологию, философию и теологию в университетах Берлина и Лейпцига (1882-1887). В 1887-1895 секретарь страховой компании. В 1914 году добровольцем принял участие в 1-й мировой войне. Литературный дебют - поэтический сборник «Искупления» («Erlösungen», 1891). Творчество Демель складывалось под влиянием натурализма, символизма, произведений Ф. Ницше, Д. фон Лилиенкрона. Ранняя лирика Демеля не чужда социальной тематике: в ней выражено сочувствие бедственному положению рабочих. Экзальтированная чувственность, изысканная орнаментальность, мистически окрашенный эротизм (прославление любви как космической энергии, правящей миром) отличают поэтические сборники «Всё-таки любовь» («Aber die Liebe», 1893), «Женщина и мир» («Weib und Welt», 1896). Символикой, аллегоризмом, мифологичностью образностью проникнуты сборники стихов «Слепая любовь» («Blinde Liebe», 1912), «Прекрасный дикий мир» («Schӧne wilde Welt», 1913). Наибольший успех среди драматургических произведений Дельля имела драма «Друзья человечества» («Die Menschenfreunde», 1917, русский перевод 1923) - о несовместимости добра и насилия. Среди других сочинений - стихотворный эпос «Двое. Роман в романсах» («Zwei Menschen. Roman in Romanzen», 1903), поэтический цикл «Превращения Венеры» («Die Verwandlungen der Venus», 1907), драмы «Спутник человеческий» («Der Mitmensch», 1895, русский перевод 1912), «Михель Михаэль» («Michel Michael», 1911). Последнее произведение Демеля - фронтовой дневник «Между народом и человечеством» («Zwischen Volk und Menschheit», опубл. в 1919) - передаёт атмосферу в Германии времён 1-й мировой войны.
Сочиннения:
Gesammelte Werke. B., 1906–1909. Bd 1–10;
Собр. соч. М., 1911–1912. Т. 1–2;
Dichtungen, Briefe, Dokumente. Hamb., 1963;
Gesammelte Werke. N. Y., 1972. Bd 1–3.