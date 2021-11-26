ДЕЛИБ КЛЕМАН ФИЛИБЕР ЛЕО
ДЕЛИБ (Delibes) КЛЕМАН ФИЛИБЕР ЛЕО - французский композитор, член Института Франции (1884).
Сын почтового служащего, музыке первоначально обучался у матери. С 1848 года учился в Парижской консерватории у Ф. Ле Куппе (фортепиано), Ф. Бенуа (орган), Ф. Базена (гармония), А. Адана (композиция). Пел в хоре церкви Святой Марии Магдалины, в 1849 году участвовал в премьере оперы Дж. Мейербера «Пророк». С 1853 года аккомпаниатор в «Театр Лирик» и органист церкви Святого Петра в Шайо, в 1862-1871 годах органист церкви Святого Иоанна - Святого Франциска (Париж). В 1858 году опубликовал несколько музыкально-критических статей в журнале «Le Gaulois hebdomadaire» (псевдоним Элуа Дельбе). В 1864-1871 годах хормейстер в Парижской опере. С 1881 года профессор Парижской консерватории по классу композиции.
Автор около 20 комических опер и оперетт, главным образом в стиле А. Адана, среди них: опера «Папаша Гриффар» («Maître Griffard», 1857 год), оперетты - «Шесть девиц на выданье» (1856), «Яичница а ля Фоллембуш» (1859), «Двор короля Пето» (1869), «Мальбрук в поход собрался» (совместно с Ж. Бизе, Э. Жонас и И. Легуи, 1867 год; все поставлены в Париже). Европейская известность композитору принесли комическая опера «Так сказал король» (1873 год, на сюжет из времён Людовика XIV), большая опера (в традициях Дж. Мейербера) «Жан де Нивель» (1880) и лирико-драматическая опера «Лакме» (на экзотический сюжет, 1883 год; все – «Опера-Комик», Париж). «Лакме» (наряду с операми «Искатели жемчуга» Бизе, «Самсон и Далила» К. Сен-Санса) принадлежит к числу лучших французских опер ориентального направления, сохраняется в репертуаре оперных театров. Последняя опера Делибы - 5-актная «Кассия» (завершена и инструментована Ж. Массне, 1893, «Опера-Комик»). Для Парижской оперы Делиба создал балет «Ручей» (совместно с Л. Ф. Минкусом, балетм. А. Сен-Леон, 1866 год), а также дивертисмент «Оживлённый сад» (оригинальное название «Вальс, или Танец цветов») к новой постановке балета А. Адана «Корсар» (1867). Наибольший успех выпал на долю 2-го балета Делибы - «Коппелия, или Девушка с голубыми глазами» (по новелле «Песочный человек» Э.Т.А. Гофмана, балетм. Сен-Леон, 1870 год, Парижская опера). Музыка этого балета, обладая композиционной цельностью (органично сочетаются жанровые, лирические и комедийные сцены, используются лейтмотивы), стала одним из этапов на пути симфонизации западно-европейского балета. В некоторых жанровых сценах использованы подлинные народные мелодии (Баллада о колосе, Чардаш). Музыку балета высоко ценили П. И. Чайковский и А.К. Глазунов. Столь же удачным оказался последний балет Делибы «Сильвия, или Нимфа Дианы» (по драматической пасторали «Аминта» Т. Тассо, балетм. Л. Мерант; 1876 года, Парижская опера). В красочной, исполненной тонких психологических деталей музыке «Сильвии» важное значение имеют лирические сцены, получил развитие принцип лейтмотивных характеристик. Среди других сочинений: сцена «Смерть Орфея» (1878), кантата «Алжир» (1865), музыка к драматическим спектаклям (в том числе к пьесе В. Гюго «Король забавляется», 1882).
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