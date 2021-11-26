ДЕЛИБ КЛЕМАН ФИЛИБЕР ЛЕО

ДЕЛИБ (Delibes) КЛЕМАН ФИЛИБЕР ЛЕО - французский ком­по­зи­тор, член Института Фран­ции (1884).

Сын поч­то­во­го слу­жа­ще­го, му­зы­ке пер­во­началь­но об­учал­ся у ма­те­ри. С 1848 года учил­ся в Па­риж­ской консерватории у Ф. Ле Куп­пе (фор­те­пиа­но), Ф. Бе­нуа (ор­ган), Ф. Ба­зе­на (гар­мо­ния), А. Ада­на (ком­по­зи­ция). Пел в хо­ре церкви Святой Ма­рии Ма­гда­ли­ны, в 1849 году уча­ст­вовал в пре­мье­ре опе­ры Дж. Мей­ер­бе­ра «Про­рок». С 1853 года ак­ком­па­ниа­тор в «Те­атр Ли­рик» и ор­га­нист церкви Святого Пет­ра в Шайо, в 1862-1871 годах ор­га­нист церкви Святого Ио­ан­на - Святого Фран­ци­ска (Па­риж). В 1858 году опуб­ли­ко­вал несколько музыкально-кри­тических ста­тей в журнале «Le Gaulois hebdo­madaire» (псевдоним Элуа Дель­бе). В 1864-1871 годах хор­мей­стер в Па­риж­ской опе­ре. С 1881 года профессор Па­риж­ской консерватории по клас­су ком­по­зи­ции.

Ав­тор около 20 ко­мических опер и опе­ретт, главным образом в сти­ле А. Ада­на, сре­ди них: опе­ра «Па­па­ша Гриф­фар» («Maître Grif­fard», 1857 год), опе­рет­ты - «Шесть де­виц на вы­да­нье» (1856), «Яич­ни­ца а ля Фол­лем­буш» (1859), «Двор ко­ро­ля Пе­то» (1869), «Мальб­рук в по­ход со­брал­ся» (совместно с Ж. Би­зе, Э. Жо­нас и И. Ле­гуи, 1867 год; все по­став­ле­ны в Па­ри­же). Ев­ропейская из­вест­ность ком­по­зи­то­ру при­нес­ли ко­мическая опе­ра «Так ска­зал ко­роль» (1873 год, на сю­жет из вре­мён Лю­до­ви­ка XIV ), боль­шая опе­ра (в тра­ди­ци­ях Дж. Мей­ер­бе­ра) «Жан де Ни­вель» (1880) и ли­ри­ко-дра­ма­тическая опе­ра «Лак­ме» (на эк­зо­тический сю­жет, 1883 год; все – «Опе­ра-Ко­мик», Па­риж). «Лак­ме» (на­ря­ду с опе­ра­ми «Ис­ка­те­ли жем­чу­га» Би­зе, «Сам­сон и Да­ли­ла» К. Сен-Сан­са) при­над­ле­жит к чис­лу луч­ших французских опер ори­ен­таль­но­го на­прав­ле­ния, со­х­ра­ня­ет­ся в ре­пер­туа­ре опер­ных те­ат­ров. По­след­няя опе­ра Делибы - 5-акт­ная «Кас­сия» (за­вер­ше­на и ин­ст­ру­мен­то­ва­на Ж. Масс­не, 1893, «Опе­ра-Ко­мик»). Для Па­риж­ской опе­ры Делиба со­з­дал ба­лет «Ру­чей» (совместно с Л. Ф. Мин­ку­сом , ба­летм. А. Сен-Ле­он, 1866 год), а так­же ди­вер­тис­мент «Ожив­лён­ный сад» (ори­ги­наль­ное название «Вальс, или Та­нец цве­тов») к но­вой по­ста­нов­ке ба­ле­та А. Ада­на «Кор­сар» (1867). Наи­боль­ший ус­пех вы­пал на до­лю 2-го ба­ле­та Делибы - «Коп­пе­лия, или Де­вуш­ка с го­лу­бы­ми гла­за­ми» (по но­вел­ле «Пе­соч­ный че­ло­век» Э.Т.А. Гоф­ма­на, ба­летм. Сен-Ле­он, 1870 год, Па­риж­ская опе­ра). Му­зы­ка это­го ба­ле­та, об­ла­дая ком­по­зиционной цель­но­стью (ор­га­нич­но со­че­та­ют­ся жан­ро­вые, ли­рические и ко­ме­дий­ные сце­ны, ис­поль­зу­ют­ся лейт­мо­ти­вы), ста­ла од­ним из эта­пов на пу­ти сим­фо­ни­за­ции западно-ев­ропейского ба­ле­та. В не­ко­то­рых жан­ро­вых сце­нах ис­поль­зо­ва­ны под­лин­ные народные ме­ло­дии (Бал­ла­да о ко­ло­се, Чар­даш). Му­зы­ку ба­ле­та вы­со­ко це­ни­ли П. И. Чай­ков­ский и А.К. Гла­зу­нов. Столь же удач­ным ока­зал­ся по­след­ний ба­лет Делибы «Силь­вия, или Ним­фа Диа­ны» (по дра­ма­тической пас­то­ра­ли «Амин­та» Т. Тас­со, ба­летм. Л. Ме­рант; 1876 года, Па­риж­ская опе­ра). В кра­соч­ной, ис­пол­нен­ной тон­ких пси­хо­ло­гических де­та­лей му­зы­ке «Силь­вии» важ­ное зна­че­ние име­ют ли­рические сце­ны, по­лу­чил раз­ви­тие прин­цип лейт­мо­тив­ных ха­рак­те­ри­стик. Сре­ди других со­чи­не­ний: сце­на «Смерть Ор­фея» (1878), кан­та­та «Ал­жир» (1865), му­зы­ка к дра­ма­тическим спек­так­лям (в том числе к пье­се В. Гю­го «Ко­роль за­бав­ля­ет­ся», 1882).

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