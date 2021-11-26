ДЕ АМИЧИС ЭДМОНДО

ДЕ АМИЧИС ЭДМОНДО - итальянский писатель.

Окон­чил во­енную шко­лу в Мо­де­не. Во­енный опыт Де Амичиса (он уча­ст­во­вал в ав­ст­ро-итальянской вой­не 1866 года) от­ра­жён в кни­ге очер­ков «Жизнь во­ен­ных» («La vita militare», 1868, русский перевод 1912).

С 1871 года пре­по­да­вал в шко­ле и за­ни­мал­ся литературой дея­тель­но­стью. Наи­бо­лее из­вест­ное со­чи­не­ние - пси­хо­ло­гическая по­весть в фор­ме дет­ско­го днев­ни­ка «Серд­це» («Cuore», 1886, русский перевод под названием «Днев­ник школь­ни­ка» - 1889), став­шая клас­си­кой дет­ской литературы Ита­лии. В сход­ной сти­ли­сти­ке на­пи­са­ны «Ро­ман об учи­те­ле»(«Il romanzo di un maestro», 1890) и сбор­ник рас­ска­зов «Ме­ж­ду шко­лой и до­мом» («Fra scuola e casa», 1892). В по­вес­ти «Учи­тель­ни­ца ра­бо­чих» («La Maestrina degli operai», 1898, русский перевод под названием «Учи­тель­ни­ца» - 1891; воль­ная эк­ра­ни­за­ция В.В. Мая­ков­ско­го под названием «Ба­рыш­ня и ху­ли­ган» - 1918) и сбор­ни­ке очер­ков «Гра­ж­дан­ская вой­на» («Lotte Civili», 1901, русский перевод под названием «Под зна­ме­нем со­циа­лиз­ма » - 1906) от­ра­зи­лось ув­ле­че­ние Де Амичиса идея­ми со­циа­лиз­ма.

По­эти­ка Де Амичиса, со­звуч­ная тра­ди­ции ве­риз­ма, со­че­та­ет ди­дак­тизм с ув­ле­ка­тель­но­стью и ме­ло­дра­ма­тиз­мом.