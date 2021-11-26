ДАВИД Д’АНЖЕ ПЬЕР ЖАН
ДАВИД Д’АНЖЕ ПЬЕР ЖАН - французский скульптор и медальер.
Сын скульптора Пьера Луи Давида (1756-1821 годы), отец скульптора Робера Давида д’Анже (1833-1913 годы). Учился у Ж.Л. Давида и скульптора Ф.Л. Ролана в Париже (1809). Получив Римскую премию АХ, в 1811-1815 годах совершенствовался во Французской. академии в Риме, где изучал произведения мастеров античности и Возрождения, познакомился с Ж.О.Д. Энгром, А. Кановой, Б. Торвальдсеном и др., создал ряд скульптур (бюст «Одиссей», мрамор, галерея Давида д’Анже, Анже, и др.). В 1816 году посетил Великобританию (с целью изучения скульптуры афинского Парфенона); отверг заказ на монумент в честь битвы при Ватерлоо. Исполнял памятники (в т. ч. Ж. Расину для Ла-Ферте-Милона, мрамор, 1819-1833 годы; И. Гутенбергу для Страсбурга, бронза, 1839-1840 годы), статуи в «антикизирующем» стиле и портретные бюсты выдающихся людей (в различных вариантах - гипс, терракота, мрамор, бронза): Ф.Ж. Тальмá (1827), Дж. Вашингтона (1828), Ф.Р. де Шатобриана (1830), Н. Паганини (1830-1833 годы), И.В. Гёте (1831), Т. Джефферсона (1832-1834 годы), Жорж Санд (1833), В. Гюго (1837), О. де Бальзака (1844) и др.
Выполнил около 500 рельефных медальонов; один из самых известных - романтизированный образ молодого Наполеона Бонапарта (1833), полный энергии и воодушевления. Работал также в области монументально-декоративной пластики (рельеф на фронтоне Пантеона в Париже, 1830-1837 годы).
Профессор Школы изящных искусств в Париже (с 1826 года). В 1851-1855 годах жил в эмиграции в Бельгии. Значительная часть произведений скульптора хранится в галерее Давида д’Анже в Анже.
Награждён орденом Почётного легиона (1825).
Иллюстрации:
Бюст. Архив БРЭ.