Д’АННУНЦИО ГАБРИЕЛЕ

Д’АННУНЦИО ГАБРИЕЛЕ - италянский пи­са­тель.

Пи­сал на итальянских и французских язы­ках. Учил­ся в Рим­ском университете (1881-1883 годы). В 1910-1915 годах жил в Па­ри­же. Уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны; 12.9.1919 года, не при­знав Вер­саль­ский мир­ный до­го­вор 1919 года, во гла­ве воо­руженного от­ря­да за­хва­тил порт Фиу­ме (ны­не Рие­ка, Хор­ва­тия), яв­ляв­ший­ся пред­ме­том спо­ра ме­ж­ду Ита­ли­ей и Юго­сла­ви­ей, и стал его фак­тическим дик­та­то­ром. Склон­ный трак­то­вать по­ли­тическое со­бы­тие как эс­те­тический жест, Д’Аннунцио в 1920-е годы при­вет­ст­во­вал как Октябрьскую ре­во­лю­цию 1917 года, так и фа­ши­ст­ский ре­жим; к кон­цу жиз­ни ис­пы­тал раз­оча­ро­ва­ние в по­ли­ти­ке Б. Мус­со­ли­ни. С 1921 года и вплоть до кон­чи­ны жил на собственной вил­ле Вит­то­риа­ле (бе­рег озера Гар­да).

Пе­ча­тал­ся с 1879 года. В ран­ней по­эзии Д’Аннунцио со­че­та­ют­ся чер­ты сим­во­лиз­ма и им­прес­сио­низ­ма : сборник сти­хов «Но­вая песнь» («Canto novo», 1882). Му­зы­каль­ность, мет­рическая и сти­ли­стическая изо­щрён­ность, оби­лие ми­фо­ло­гических ре­ми­нис­цен­ций ха­рак­тер­ны для наи­бо­лее зна­чи­тель­ных из по­этических со­чи­не­ний Д’Аннунцио - сборник «Аль­ци­она» («Alcyone», 1903-1912 годы).

В ран­них но­вел­лах, позд­нее вклю­чён­ных в сборник «Пес­кар­ские рас­ска­зы» («Le novelle della Pescara», 1902), Д’Аннунцио бли­зок к тра­ди­ции ве­риз­ма; по­сле­дую­щее твор­че­ст­во пи­са­те­ля - в рус­ле ев­ропейского де­ка­дан­са. Чув­ст­вен­ная кар­ти­на жиз­ни ари­сто­кра­тического об­ще­ст­ва пред­став­ле­на в три­ло­гии «Ро­ма­ны Ро­зы» («Romanzi della Rosa»): «На­сла­ж­де­ние» («Il Piace­re», 1889), «Не­вин­ный» («L’Innocen­te», 1892, эк­ра­ни­за­ция Л. Вис­кон­ти - 1976) и «Три­умф смер­ти» («Trionfo della mor­te», 1894), где апо­ло­гия ре­нес­санс­ной куль­ту­ры (ин­тер­пре­ти­ро­ван­ной в ду­хе пре­ра­фа­эли­тов) со­че­та­ет­ся с влия­ни­ем идей Ф. Ниц­ше, Р. Ваг­не­ра, М. Бар­ре­са, О. Шпенг­ле­ра. Ин­те­рес Д’Аннунцио к твор­че­ст­ву Л.Н. Тол­сто­го и Ф.М. Дос­то­ев­ско­го от­ра­зил­ся в ро­ма­не «Не­вин­ный», а так­же в по­вес­ти «Джо­ван­ни Эпи­ско­по» («Giovanni Episcopo», 1892), хо­тя кри­ми­наль­ный сю­жет трак­то­ван здесь в ду­хе мас­со­вой ли­те­ра­ту­ры. Ан­ти­бур­жу­аз­ный, ари­сто­кра­тический ха­рак­тер твор­че­ст­ва Д’Аннунцио осо­бен­но вы­ра­жен в наи­бо­лее по­ли­ти­зи­ро­ван­ном из его ро­ма­нов - «Де­вы скал» («Le vergini delle rocce», 1895). Ро­ман «Пла­мя» («Il Fuoco», 1900), на­сы­щен­ный литературными, жи­во­пис­ны­ми и музыкальными ре­ми­нис­цен­ция­ми и от­ра­зив­ший лю­бовь по­эта к ак­три­се Э. Ду­зе, пред­вос­хи­тил ут­вер­див­шую­ся за­тем в литературе XX века жан­ро­вую мо­дель куль­ту­ро­ло­гического ро­ма­на. Ро­ман «Мо­жет быть, да, мо­жет быть, нет» («Forse che si, forse che no», 1910) - ред­кий об­ра­зец про­зы фу­ту­риз­ма. По­сле 1-й ми­ро­вой вой­ны Д’Аннунцио пи­шет со­чи­не­ния ме­му­ар­но­го и экс­пе­рименттального ха­рак­те­ра; про­слав­ляя вой­ну как «ос­во­бо­ж­даю­щую и твор­че­скую си­лу» [ро­ман-эс­се «Сот­ни и сот­ни стра­ниц Тай­ной кни­ги Габ­ри­эле Д’Аннунцио, пы­таю­ще­го­ся уме­реть» («Cento e cento e cento e cento pagine del Libro secreto di Gabriele D’Annunzio tentato di morire», 1935)], он смы­ка­ет­ся с Ф.Т. Ма­ри­нет­ти и его по­сле­до­ва­те­ля­ми.

Пер­вые дра­ма­тические опы­ты Д’Аннунцио от­но­сят­ся к концу 1890-х годов: зна­чи­тель­но об­нов­ляю­щая те­ат­раль­ную эс­те­ти­ку и поч­ти ли­шён­ная сю­же­та, оп­ре­де­лён­но­го мес­та и вре­ме­ни дей­ст­вия пье­са «Сон ве­сен­не­го ут­ра» («Sogno d’ un mattino di primavera», 1898); тра­ге­дия «Мёрт­вый го­род» («La cittá morta», 1896), со­че­таю­щая сим­во­ли­ст­скую по­эти­ку с тра­ди­ция­ми клас­сического те­ат­ра; ис­то­рическая тра­ге­дия «Фран­че­ска да Ри­ми­ни» («Francesca da Rimini», 1902). Наи­бо­лее зна­чи­тель­ное из дра­ма­тических со­чи­не­ний Д’Аннунцио - «пас­то­раль­ная тра­ге­дия» «Дочь Ио­рио» («La figlia di Iorio», 1904). Му­зы­ку к дра­ме «Му­че­ни­че­ст­во святого Се­ба­сть­я­на» («Le Martyre de Saint Se­bas­ti­en», 1911) на­пи­сал К. Де­бюс­си.

На русский язык пе­ре­во­дил­ся с 1893 года. В начале XX века твор­че­ст­во Д’Аннунцио поль­зо­ва­лось в Рос­сии ис­клю­чительной по­пу­ляр­но­стью; его влия­ние ощу­ща­ет­ся в по­эзии А.А. Бло­ка, Н.С. Гу­ми­лё­ва, К.Д. Баль­мон­та, ран­ней про­зе М. Горь­ко­го.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Tutte le opere. Mil., 1947-1950. Vol. 1-3;

Собрание сочинений: В 2 т. М., 1994.