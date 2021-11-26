Д’АННУНЦИО ГАБРИЕЛЕ
Д’АННУНЦИО ГАБРИЕЛЕ - италянский писатель.
Писал на итальянских и французских языках. Учился в Римском университете (1881-1883 годы). В 1910-1915 годах жил в Париже. Участник 1-й мировой войны; 12.9.1919 года, не признав Версальский мирный договор 1919 года, во главе вооруженного отряда захватил порт Фиуме (ныне Риека, Хорватия), являвшийся предметом спора между Италией и Югославией, и стал его фактическим диктатором. Склонный трактовать политическое событие как эстетический жест, Д’Аннунцио в 1920-е годы приветствовал как Октябрьскую революцию 1917 года, так и фашистский режим; к концу жизни испытал разочарование в политике Б. Муссолини. С 1921 года и вплоть до кончины жил на собственной вилле Витториале (берег озера Гарда).
Печатался с 1879 года. В ранней поэзии Д’Аннунцио сочетаются черты символизма и импрессионизма: сборник стихов «Новая песнь» («Canto novo», 1882). Музыкальность, метрическая и стилистическая изощрённость, обилие мифологических реминисценций характерны для наиболее значительных из поэтических сочинений Д’Аннунцио - сборник «Альциона» («Alcyone», 1903-1912 годы).
В ранних новеллах, позднее включённых в сборник «Пескарские рассказы» («Le novelle della Pescara», 1902), Д’Аннунцио близок к традиции веризма; последующее творчество писателя - в русле европейского декаданса. Чувственная картина жизни аристократического общества представлена в трилогии «Романы Розы» («Romanzi della Rosa»): «Наслаждение» («Il Piacere», 1889), «Невинный» («L’Innocente», 1892, экранизация Л. Висконти - 1976) и «Триумф смерти» («Trionfo della morte», 1894), где апология ренессансной культуры (интерпретированной в духе прерафаэлитов) сочетается с влиянием идей Ф. Ницше, Р. Вагнера, М. Барреса, О. Шпенглера. Интерес Д’Аннунцио к творчеству Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского отразился в романе «Невинный», а также в повести «Джованни Эпископо» («Giovanni Episcopo», 1892), хотя криминальный сюжет трактован здесь в духе массовой литературы. Антибуржуазный, аристократический характер творчества Д’Аннунцио особенно выражен в наиболее политизированном из его романов - «Девы скал» («Le vergini delle rocce», 1895). Роман «Пламя» («Il Fuoco», 1900), насыщенный литературными, живописными и музыкальными реминисценциями и отразивший любовь поэта к актрисе Э. Дузе, предвосхитил утвердившуюся затем в литературе XX века жанровую модель культурологического романа. Роман «Может быть, да, может быть, нет» («Forse che si, forse che no», 1910) - редкий образец прозы футуризма. После 1-й мировой войны Д’Аннунцио пишет сочинения мемуарного и эксперименттального характера; прославляя войну как «освобождающую и творческую силу» [роман-эссе «Сотни и сотни страниц Тайной книги Габриэле Д’Аннунцио, пытающегося умереть» («Cento e cento e cento e cento pagine del Libro secreto di Gabriele D’Annunzio tentato di morire», 1935)], он смыкается с Ф.Т. Маринетти и его последователями.
Первые драматические опыты Д’Аннунцио относятся к концу 1890-х годов: значительно обновляющая театральную эстетику и почти лишённая сюжета, определённого места и времени действия пьеса «Сон весеннего утра» («Sogno d’ un mattino di primavera», 1898); трагедия «Мёртвый город» («La cittá morta», 1896), сочетающая символистскую поэтику с традициями классического театра; историческая трагедия «Франческа да Римини» («Francesca da Rimini», 1902). Наиболее значительное из драматических сочинений Д’Аннунцио - «пасторальная трагедия» «Дочь Иорио» («La figlia di Iorio», 1904). Музыку к драме «Мученичество святого Себастьяна» («Le Martyre de Saint Sebastien», 1911) написал К. Дебюсси.
На русский язык переводился с 1893 года. В начале XX века творчество Д’Аннунцио пользовалось в России исключительной популярностью; его влияние ощущается в поэзии А.А. Блока, Н.С. Гумилёва, К.Д. Бальмонта, ранней прозе М. Горького.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Tutte le opere. Mil., 1947-1950. Vol. 1-3;
Собрание сочинений: В 2 т. М., 1994.