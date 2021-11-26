БЕЗРУЧ ПЕТР

Чешский поэт, писатель. Известен прежде всего как автор одной из главных книг чешской поэзии – цикла «Силезские песни». Историки литературы относят его к поколению так называемых «анархистов-бунтарей».

Становление

Родился 15 сентября 1867 г. в г. Опава (нем. Троппау) – столице чешской Силезии. Его отцом был Антонин Вашек – учитель, филолог и силезский патриот, матерью – Мария Вашкова (урожд. Брожкова), происходившая из богатой семьи. Начиная с 1860 г., отец Петра издавал первую чешскоязычную газету в регионе – «Опавский беседник» («Opavský besedník»). Он также был одним из первых, кто с филологической точки зрения доказал поддельность Краледворской и Зеленогорской рукописей (данные рукописи – фальсифицированные, якобы древние чешские рукописи, изготовленные чешским филологом-просветителем В. Ганкой и писателем Й. Линдой, были найдены в 1817-1818 гг. и стали настоящими символами чешской культуры и патриотического движения, спор о рукописях расколол чешское просвещенное общество на два подчас непримиримых лагеря). Он утверждал, что их автором является Вацлав Ганка. В 1873 г. отец получил должность профессора в Брно, куда и переехала семья. Там с 1877 по 1885 гг. Владимир помещал славянскую гимназию. Начиная с 1885 г. он изучал классическую филологию в Карловом университете в Праге, однако не закончил обучения и вернулся к семье в Брно в 1888 г. Причиной стало ее сложное материальное положение. Отец скоропостижно скончался от туберкулеза, и молодой студент Владимир Вашек должен был зарабатывать на жизнь самостоятельно и помогать матери, у которой помимо него было еще пятеро детей.

В 1888 г. Владимир Вашек получил административную должность в Земском комитете города Брно, затем работал в качестве почтового клерка. Однако он не проявлял особого рвения к работе, страдал от апатии и меланхолии и тратил практически все жалование на сигареты и алкоголь. В эти годы у него начали проявляться первые симптомы болезни легких. В 1891-1893 гг. Вашек работал почтовым служащем в городе Мистек в Моравско-Силезском крае. Там он подробно изучал местность, совершая долгие пешие прогулки, знакомился с бытом местных жителей. Этот опыт в дальнейшем лег в основу его Силезских песен (1898-1900). Судьбоносным стало знакомство с Ондржеем Болеславом Петером – силезским патриотом, учителем и актером, ставшим близким другом начинающего писателя. Именно он показал Вашеку родной край, отправившись с ним в длительный поход, за время которого они побывали во многих деревнях и местечках и познакомились с историей и остро стоящими социальными и национальными проблемами Моравско-Силезского региона. Там же он познакомился со своей любимой девушкой Додой Безручовой, от фамилии которой и придумал свой псевдоним. Видя, как тяжело живут простые люди в силезской глуши, молодой писатель проникся их сложной судьбой и начал работу над «Силезскими песнями». В 1893 г. О.Б. Петер покончил жизнь самоубийством, а годом позже умерла мать Владимира Вашека. Тогда он подал прошение о переводе его в Брно, куда он переехал вместе с младшими братьями и сестрами, забота о которых легла на его плечи.

Творчество

Первое произведение Владимира Вашека было опубликовано в 1889 г. в юмористическом журнале «Шванда Дудак». Это были нравоописательные «Очерки о кафе «Люстиг»», изданные под псевдонимом Ратибор Сук. В 1899 г. он впервые использовал псевдоним «Петр Безруч», опубликовав свои стихи в журнале «Час», главным редактором которого был Ян Гербен, знакомый Безруча по пражским годам жизни. Гербен сразу высоко оценил его стихи и охотно их публиковал в приложении к своему изданию. К 1904 г. «Час» опубликовал более 70 стихов Безруча, большинство из которых было запрещено и конфисковано из печати австрийской цензурой.

Основная часть его поэзии возникла на рубеже XIX – XX вв. Безруч во многом вдохновлялся силезской народной поэзией и ее языком, равно как и ярчайшими образцами современной ему поэзии эпохи модерна. «Силезские песни» - абсолютно уникальные стихи, настойчиво, даже с некоторой агрессией отстаивающие социальные и национальные интересы чешского населения Силезии, где главенствующим языком был немецкий. Этот цикл не имеет аналогов по истории своего происхождения, стилю или дальнейшей судьбе в чешской литературе. В годы написания поэт серьезно страдал от легочных и нервных заболеваний и смог вернуться на службу лишь в 1902 г. В 1909 г. «Силезские песни» впервые были напечатаны в качестве отдельной книги. Лишь в 1911 г. публике стало известно настоящее имя Безруча.

В годы Первой мировой войны поэт был арестован по подозрению в публикации стихов в эмигрантском журнале «Чешская независимость» («L'Indépendance Tchéque»). В этих стихах российский император Николай II назывался освободителем чешского народа от австрийского гнета. Стихи не принадлежали Петру Безручу, однако он пробыл в заключении около полугода. По выходе на свободу в 1916 г. судебные разбирательства над Безручем продолжились и длились, пока не была создана независимая Чехословакия.

В Чехословакии Безруч быстро получил статус национального поэта, «Силезские песни» часто переиздавались. Сам он, однако, не стремился к публичности и вел замкнутый образ жизни. В 1928 г. он покинул службу и вышел на пенсию, жил в различных городах Моравии. С 1939 г. постоянно проживал в городке Костелец-на-Хане. В 1945 г. он получил звание народного художника. Умер 17 февраля 1958 г. в городе Оломоуц.