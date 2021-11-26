БЕНЕШОВА БОЖЕНА

Чешская писательница и поэтесса.

Была одной из ярчайших представительниц чешской психологической прозы начала ХХ в. В своей малой прозе она рассказывала о сложных и трагических судьбах молодых людей, которые сталкивались с миром мелкобуржуазного общества, его обывательством и условностями, эмоциональной и душевной нищетой. Ее герои проходили через болезненный процесс познавания мира и разочарования в нем. Пережив опыт Первой мировой войны, писательница в своем творчестве занялась также поиском путей к моральному перерождению отдельной личности и всего общества.

До Первой мировой

Божена Бенешова, урожденная Запелталова, родилась 30 ноября 1873 г. в городе Йичин Моравско-Силезского края в семье адвоката. Детство и юность ее прошли в моравском местечке Напаедла. Она получила образование, типичное для девушки-мещанки своего времени: окончила гимназию, затем три года посещала высшую школу в Оломоуце, однако обучение не закончила. В 1896 г. вышла замуж за железнодорожного служащего Йозефа Бенеша. Год спустя в браке родился сын. Супруги развелись в 1912 г., однако продолжали жить вместе до смерти Йозефа в 1933 г.

Еще в юности Божена стала писать стихи и рассказы, однако публиковаться начала достаточно поздно: ее первая проза увидела свет в 1900 г., а в 1909 г. отдельной книгой вышел ее единственный поэтический сборник «Стихи верные и предательские» («Verše věrné i proradné»).

Судьбоносным было знакомство Бенешовой с писательницей Руженой Свободовой в 1902 г. Они стали близкими подругами. Свободова всячески поддерживала творческие начинания Бенешовой, стимулировала ее писать. Кроме того, она познакомила Бенешову с литературным критиком Ф. Кс. Шальдой и его окружением, что открывало начинающей писательнице новые возможности для реализации своего таланта. Свободова гостила у подруги в Моравии, они вели очень обширную переписку. В ней Свободова мотивировала подругу ежедневно посвящать себя литературной работе, буквально заставляла ее заканчивать начатые тексты. В 1903 и 1907 гг. они вместе посещали Италию. Во время второй поездки к ним присоединился поэт Йозеф Сватоплук Махар . Дружба двух писательниц продолжалась до самой смерти Ружены Свободовой в 1920 г.

Для Божены Бенешовой литературное творчество было своеобразной отдушиной, где она могла выразить свое недовольство и принципиальное несогласие с мелкобуржуазным образом жизни и мещанством во всех его проявлениях. Герои, а чаще героини ее рассказов и новелл - это молодые люди, вступающие в конфронтацию с внешним миром. Эта тема явно прослеживается уже в первом сборнике рассказов Бенешовой «Недобытая победа» («Nedobytá vítězství», 1910), главные героини которого – молодые девушки, самостоятельные, однако, эмоционально «замороженные», прозябающие и чахнущие в гнетущей атмосфере чешского небольшого городка, его быта и общества. Их мечты и стремления, а в особенности их представления об абсолютной любви, разбиваются об отупляющую атмосферу, в которой есть место только бессодержательной жизни, доведенной до автоматизма. В мире, где живут героини Бенешовой, нет места «ни для большой любви, ни для серьезного бунта, ни для трагических конфликтов, ни для победного ликования, ни для горестного несчастья».

В 1908 г. Божена Бенешова переехала жить в Прагу и начала вести систематическую литературную работу, печатаясь в журналах, редактируемых Шальдой. Вместе со Свободовой она редактировала журнал «Липа». Также Бенешова в качестве критика и фельетонистки сотрудничала с такими изданиями как «Трибуна», «Венков», «Наше доба». В 1907-1908 гг. она также редактировала приложение «Женщина в искусстве» в журнале «Женское ревю».

Послевоенные годы

Первая мировая война сильнейшим образом повлияла на жизнь писательницы. Ее семнадцатилетний сын был призван на фронт, а спустя полгода ей сообщили, что он пропал без вести. Эти годы были тяжелейшими для Божены, она с трудом переживала эту трагедию. В 1918 г. сын вернулся из плена. Спасением для несчастной матери было литературное творчество. За военные годы она написала два сборника рассказов: «Мыши» («Myšky», 1916) и «Жестокая юность» («Kruté mládí,1917), а также приступила к своей самой крупной и значительной работе - роману «Человек», законченному в 1920 г.

Божена Бенешова в полной мере владела мастерством психологических зарисовок. В своих произведениях она часто давало ему выражение посредством диалогов, а также рисуя картины детства и взросления своих героев. Так, например, в новеллах «Мальчики» («Chlapci», 1927) и «Неоплаченный долг» («Nesplacený dluh», 1923) все типичные горести, мешающие ее взрослым героям жить счастливо: недостаток любви, понимания и тепла, общественные предрассудки и условности, болезненное одиночество, – проявляются в детских судьбах самым трагичным образом.

В послевоенные годы Бенешова впервые получила официальную работу. С 1926 г. она преподавала немецкий язык, заведовала библиотекой и вела немецкий кружок в чешском отделении Организации молодых христианок YWCA (Young Women Christian Organization). В этой организации она пользовалась большим авторитетом у девушек-христианок и была очень популярна среди них. Спустя 10 лет уже тяжело больная Бенешова именно благодаря им смогла закончить свою последнюю новеллу «Дон Пабло, Дон Педро и Вера Лукашова» (1936), надиктовывая текст. В этом произведении писательница создала новый тип своего детского героя. Здесь так же основу сюжета составляет процесс «воспитания чувств» молодой героини, однако акцент делается не на трагизме столкновения чистой детской души с реальным и жестоким миром. Здесь героиня, благодаря присущим своей молодости качествам, таким как отвага и жажда жизни, а также дружбе с мальчиком, ставшим для нее чутким и внимательным партнером, преодолевает трудности и неловкости своего первого опыта столкновения с миром.

С 1932 г. Божена Бенешова была членом Чешской академии наук и искусств. Она умерла 8 апреля 1936 г. в Праге, была похоронена рядом с мужем на Бубенечском кладбище.