БАЛКЕ ПЕДЕР

Художник-пейзажист, представитель норвежского романтизма.

Ранние годы и становление

Родился в крестьянской семье. Родители Педера жили крайне бедно, им часто приходилось голодать. В 1820-х гг. проживал и работал на ферме Балке в провинции Тотен, губерния Опланн. Благодаря финансовой помощи местных фермеров Педер смог получить художественное образование. В 1827 г. он поступил в Национальную школу искусств и ремесел в Осло. Его учителями стали Г. Грош и Я. Мунк. В 1827 г. Балке подписал двухлетний контракт, поступив в фирму датского декоратора Й. Функа.

По истечении контракта Балке уехал в Швецию. Он поступил в художественную академию в Стокгольме (1829-1833), где обучался у К. Фалькранца. Затем он стажировался в художественной академии Дрездена (1836). В 1834 г. сочетался браком с Карен Эриксдаттер Странд. В 1843-1844 гг. Балке был учеником Ю. Даля, основоположника национального норвежского пейзажа и представителя романтического направления в живописи. Даль испытал сильнейшее влияние немецкого романтизма, входил в состав группы художников вокруг К.Д. Фридриха.

Творчество

Балке стал активно путешествовать с 1830-х. Одним из знаковых путешествий раннего периода его творчества стало посещение южных норвежских провинций в 1830 г. Во время длительного путешествия от Халлингдаля к Бергену Балке делал многочисленные эскизы местной природы. В последующие годы художник посетил Германию, Францию, Англию, а также активно исследовал север Норвегии. Созданные по мотивам путешествия по Финнмарку картины принесли Балке известность и международное признание. В 1846 г. 30 полотен художника были куплены французским королем Луи-Филиппом . Ранее произведения Балке были куплены шведской королевской семьей.

В начале 1850-х романтические пейзажи с видами Норвегии позволяют Балке значительно улучшить свое финансовое состояние. Однако подлинным новаторством творчества Педера стало колористическое переосмысление традиций пейзажей художников-романтиков. Соприкосновение с суровой северной природой, где цветовая палитра варьируется между оттенками серого, способствовало выработке собственного стиля Балке. Изображая суровую стихию, он писал широкими грубыми мазками, предвосхищая своей манерой работы французских импрессионистов второй половины XIX в. Чтобы воссоздать атмосферу пустынности зимних пейзажей, Балке использовал черный и белый цвета. Если картины норвежского живописца и могут быть отнесены к романтизму, то требуют эпитета – суровый романтизм, северный романтизм. В какой-то степени неидеализированная природа Норвегии в работах Балке стала своеобразным символом твердости национального характера, образом его надежности и надежды.

Поэтическая художественная форма перекликалась с повседневными социальными задачами в жизни художника. В 1858 г. Балке приобрел ферму Недре-Блиндерн в северо-восточной части Осло. На этой окраине города художник на собственные средства построил жилье для малоимущих слоев населения. С годами поселение разрасталось. В 1865 г. его населяло 300 человек, в 1878 - уже 1000. В 1875 г. центр Осло и Недре-Блиндерн, переименованное в Балкеби, связала конно-трамвайная линия. В 1878 г. Балкеби стало официальным районом норвежской столицы. Балке принимал активное участие в проектировке, строительстве и административном управлении района вплоть до 1879 г. После случившегося в этом году пожара отошел от дел. Также он был одним из основоположников профсоюзного движения в стране.

Активный творческий период в жизни Балке приходится на 1850-1870-е гг., когда он создал наиболее выдающиеся образцы национального пейзажа. Среди работ, где характернее всего выражены стилистические особенности творчества Балке, можно обозначить «Северное сияние», «Стетинд» и морские пейзажи.