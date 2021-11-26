АЛЬТАМИРАНО ИГНАСИО МАНУЭЛЬ

АЛЬТАМИРАНО ИГНАСИО МАНУЭЛЬ - мексиканский писатель, историк и общественный деятель.

Родился в семье индейского крестьянина . Закончил Литературный институт в Толуке.

После начала в 1854 году в Мексике буржуазной революции присоединился к движению против диктатуры генерала Санта-Аны, стал одним из верных сподвижников Бенито Хуареса и видным деятелем левого крыла либералов (пурос).

Один из основоположников либерального направления мексиканской исторической науки.

Иностранную интервенцию в Мексику в 1861-1867 годов , в борьбе с которой принимал активное участие, Альтамирано оценивал как гражданскую войну. Либеральная партия, по его оценкам, стала партией национального сопротивления, которую поддерживали все патриоты страны.

События англо-франко-испанской интервенции нашли отражение в известном романе Альтамирано «Клеменсия» (1869). После восстановления республики (1867) издавал журнал «Эль Ренасимьенто». Автор сборника стихов «Рифмы» (1871), романов «Новый год в горах» (1871), «Эль Сарко» (1901).