СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ

Социалисти́ческая рабóчая пáртия ( англ. Socialist Labor Party) — первая социалистическая партия в США. Основана в 1876 в Филадельфии как Партия рабочих Соединенных Штатов (Workingmen’s Party of the United States) в основном немецкими иммигрантами — последователями К. Маркса или Ф. Лассаля . С 1877 — под современным названием (Socialistic Labor Party, с конца 1880-х Socialist Labor Party). Осенью в 1890 в С. р. п. пришел Даниэль Де Леон (1852–1914), превративший партию из по сути иммигрантского объединения в общенациональное движение, под лозунгом опоры на социалистические промышленные проф­союзы, призванные организовать классовую борьбу и захватить власть (делеонизм). В 1899 оппоненты Де Леона вышли из партии и, объединившись с Социал-демократической партией Америки, образовали в 1901 Социалистическую партию Америки. На президентских выборах 1900 кандидат от С. р. п. получил 40 943 голосов избирателей, впоследствии партия теряла популярность. Октябрьскую революцию 1917 не поддержала. После 1976 не выдвигала кандидатов в президенты, последний съезд проведен в 2007, формально партия продолжает существовать. Официальный орган — «The People» (1891–2011).

Лит. : Хилквит М . История социализма в Соединенных Штатах / Пер. с 4-го амер. изд. М.–СПб., 1907; Foner Ph. S. The Workingmen’s Party of the United States: A History of the First Marxist Party in the Americas. Minneapolis (Mn.), 1984. А. А. Исэров.