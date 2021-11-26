ПУЛЬМАНОВСКАЯ ЗАБАСТОВКА 1894 ГОДА
ПУЛЬМАНОВСКАЯ ЗАБАСТОВКА 1894 ГОДА - крупнейшая в истории США стачка железнодорожников.
Проходила с 11 мая по 2 августа в 27 штатах, число участников доходило до 250 тысяч человек.
Началась на заводах вагоностроительной компании Дж. Пульмана в южном предместье города Чикаго в связи с увольнениями и резким сокращением заработной платы. В мае образован стачечный комитет. Увольнение Пульманом трёх его членов спровоцировало начало Пульмановской забастовки, поддержанной Американским союзом железнодорожников (АЖС) во главе с Ю. Дебсом. Пульмана поддержала Ассоциация железнодорожных компаний (АЖК).
В результате Пульмановской забастовки и стачек солидарности движение поездов на большей части железнодорожных путей к Чикаго было парализовано. АЖК обратилась к генеральному прокурору США Р. Олни, который предписал забастовщикам и их сторонникам не чинить препятствий перевозке почты, торговле и коммерческим операциям между штатами и наложил запрет на агитацию в поддержку Пульмановской забастовки. Отказ выполнить эти требования квалифицирован как «оскорбление суда»; специально созванное собрание федеральных судей объявило Пульмановская забастовка «восстанием».
3 июля президент США С.Г. Кливленд направил в районы, охваченные Пульмановской забастовкой, войска, что привело к её подавлению. Лидеры АЖС были арестованы, признаны виновными в нарушении Шермана закона 1890 года и приговорены к различным срокам тюремного заключения. Противоправные действия, допускавшиеся АЖК, суд оставил без внимания, а рекомендации федеральной комиссии по расследованию событий Пульмановской забастовки проигнорировал.
Поражение Пульмановская забастовка привело к обострению отношений между рабочим классом и бизнес-элитой США, интересы которой амер. власти активно защищали вплоть до 1930-х годов, главным образом путём принятия различного рода ограничительных актов.