ПРОГРЕССИВНАЯ ПАРТИЯ
ПРОГРЕССИВНАЯ ПАРТИЯ - политическая партия в США.
Образовалась в результате раскола Республиканской партии США (РП) в июне 1912 года и выхода из неё реформистски настроенных политиков («прогрессистов») во главе с Т. Рузвельтом. Решающую роль в партийном расколе сыграли разногласия между действующим президентом США У.Х. Тафтом и Рузвельтом по вопросу о корпорации «United States Steel» (Рузвельт выступал против судебных преследований треста в соответствии с Шермана законом 1890 года).
В августе 1912 года состоялся учредительный съезд прогрессивной партии, выдвинувший Рузвельта кандидатом в президенты и утвердивший партийную платформу. Критикуя коррупцию, прогрессивная партия призывала ограничить объём и обеспечить прозрачность финансирования предвыборных кампаний, ввести обязательную регистрацию лоббистов, прямые выборы сенаторов, первичные выборы на штатные и федеральные должности, предоставить избирательные права женщинам, усилить гражданский контроль за деятельностью чиновников, расширить участие граждан в законотворчестве (право законодательной инициативы) и принятии законов (референдум, возможность аннулирования решений Верховного суда о неконституционности законов посредством всенародного голосования). Прогрессивная партия выступала также за введение 8-часового рабочего дня, создание системы страхования по старости, инвалидности и безработице, выплату компенсаций рабочим за производственные травмы, установление гарантированного минимума оплаты труда для женщин, создание национальной службы здравоохранения и так далее.
Потеря Рузвельтом поддержки консервативного и части прогрессистского электората вкупе с недостаточным финансированием избирательной кампании и попыткой нарушить неписаное «правило двух президентских сроков» (претендовал на 3-е президентство) обусловили его поражение на выборах 1912 года. Уступив кандидату от демократов Т.В. Вильсону, Рузвельт тем не менее значительно опередил республиканца Тафта.
Впервые в истории США кандидат от «третьей» партии превзошёл представителя одной из главных партий страны. Это было ключевым достижением прогрессивной партии. Последовавшие затем неудачи (на местных выборах в губернаторы и законодательные органы штатов) привели в итоге к воссоединению прогрессистов с республиканцами при условии отказа Рузвельта от участия в очередных президентских выборах 1916 года в пользу Ч. Хьюза.
Официально прогрессивная партия прекратила существование в 1918 году.
Политические партии под аналогичным названием существовали в истории США в 1924-1946 годы (объединяла сторонников Р.М. Лафоллета, отколовшихся от республиканцев; активную деятельность прекратила после 1925 года) и в 1948-1955 годы (сторонники кандидата в президенты Г. Уоллеса).