МАКРЕЙКЕРЫ
МАКРЕЙКЕРЫ - группа американских журналистов, выступавших в 1900-х годах с разоблачением злоупотреблений и коррупции во властных структурах и большом бизнесе США.
Термин «макрейкеры» восходит к высказыванию президента Т. Рузвельта, который в речи 14 апреля 1906 года насмешливо сравнил журналистов с «человеком с граблями... который мог смотреть лишь вниз», не видя света, из романа Дж. Беньяна «Путь паломника».
Сенсационные разоблачения «макрейкеров» публиковались в популярных массовых журналах: «McClure’s Magazine», «Colliers Magazine», «Cosmopolitan», «Everybody’s Magazine», позднее в «American Magazine».
Среди наиболее ярких представителей течения: Г.Д. Ллойд [автор книги «Wealth against Commonwealth» («Богатство против общества»), 1894 год, о злоупотреблениях крупного капитала, в том числе нефтяной корпорации Дж. Рокфеллера], Дж.Л. Стеффенс [«The Shame of the cities» («Позор городов»), 1904 год, повествовавшего о коррупции бюрократии на местах], А.М. Тарбелл [«The history of the Standard Oil Company» («История "Стандард Ойл"»), 1904 год - о методах обогащения нефтяной корпорации Рокфеллера], Ч.Э. Рассел [«The greatest trust in the world» («Величайший трест в мире»), 1905 год; «Lawless wealth» («Беззаконное богатство»), 1908 год - соответственно о злоупотреблениях в мясоперерабатывающей и табачной промышленности], Т.У. Лоусон [«Frenzied finance» («Взбесившиеся финансы»), 1906 год - о махинациях на Уолл-стрит], Р.С. Бейкер [«Railroads on trial» («Процесс над железными дорогами»), 1905-1906 годы; «The Right to work» («Право на работу»), 1903 год - об условиях труда на угольных шахтах Пенсильвании]. Бейкер и Рассел обращали внимание общества также на дискриминацию чернокожего населения США.
Роман Э. Синклера «The Jungle» («Джунгли»), 1906 год, посвящённый чикагским бойням, и серия статей С. Х. Адамса «The great American fraud» («Великий американский обман»), 1905-1906 годы, в которой поднималась проблема бесконтрольного производства лекарств, сыграли решающую роль в создании в США Управления по контролю качества продовольствия и медикаментов (Food and Drug Administration). Статьи Д. Филлипса «The treason of the Senate» («Предательство в Сенате»), 1906-1907 годы, способствовали принятию 13 мая 1912 года 17-й поправки к Конституции США (ратифицирована 8 апреля 1913 года), вводившей прямые выборы сенаторов.
В конце 1900-х годов «макрейкеры» влились в движение прогрессистов (смотри в статье Прогрессивная партия США).
Исторические источники:
The Muckkakers: the era in journalism that moved America to reform: the most significant magazine articles of 1902-1912. N. Y., 1964.