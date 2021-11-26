ЛАНСИНГ

ЛАНСИНГ - го­род на се­ве­ре США, административный центр шта­та Ми­чи­ган.

Рас­по­ло­жен в центральной час­ти шта­та, на реке Гранд-Ри­вер. Население 112,6 тысяч человек (2010 год), об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию (час­то на­зы­ва­ет­ся Сре­дин­ный Ми­чи­ган) с населением около 460 тысяч человек. Узел ав­то­ма­ги­ст­ра­лей, железнодорожная стан­ция. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

В 1835-1836 годах воз­ник­ло по­се­ле­ние под названием Бидл-Си­ти (Biddle City), ко­то­рое впо­след­ст­вии бы­ло за­се­ле­но вы­ход­ца­ми из города Лан­синг, штат Нью-Йорк, и пе­ре­име­но­ва­но в честь это­го го­ро­да. С 1847 года Лансинг - сто­ли­ца шта­та Ми­чи­ган (пе­ре­не­се­на из Дет­рой­та). Ста­тус го­ро­да с 1859 года. Ин­ду­ст­ри­аль­ное раз­ви­тие Лансинга на­ча­лось в 1897 году с уч­ре­ж­де­ния в нём Р. Ол­дсом, ос­но­ва­те­лем ком­па­нии «Olds Mo­tor Ve­hi­cle Co.» (в 1908 году пре­вра­ще­на в под­раз­де­ле­ние кор­по­ра­ции «Дже­не­рал мо­торс»), ав­то­мо­биль­но­го за­во­да, до апреля 2004 года вы­пус­кав­ше­го ав­то­мо­би­ли под мар­кой «Ол­дс­мо­бил». В 1904-1975 годах в Лансинге так­же дей­ст­во­вал ав­то­мо­биль­ный за­вод соз­дан­ной Ол­дсом ком­па­нии «REO Mo­tor Car Co.».

Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков Лансинга - зда­ние Ка­пи­то­лия шта­та (1872-1879 годы, архитектор Э. Май­ерс), рас­по­ло­жен­ное в пар­ке (4 га) в цен­тре го­ро­да. Университет шта­та Ми­чи­ган (1855 год, ста­тус университета с 1955 года, современное название с 1964 года) в городе Ист-Лан­синг - при­го­ро­де Лансинга. От­де­ле­ния университетов Да­вен­пор­та (1866 год), Центрального Ми­чи­га­на (1892 год, современный ста­тус с 1959 год), Западного Ми­чи­га­на (1903 год, современный ста­тус с 1957 года). Шко­ла пра­ва То­ма­са М. Ку­ли (1972 год). Библиотека и Ис­то­рический центр шта­та Ми­чи­ган (зда­ние в ду­хе по­стмо­дер­низ­ма, 1929 год). Му­зеи: ис­то­ри­че­ский (1879 год), ста­ро­го транс­пор­та Р. Ол­дса (1981 год), кар­то­гра­фии (1989 год). Ху­дожественная га­ле­рея (1965 год). Городской сим­фо­нический ор­кестр (1929 год). Еже­год­ные джа­зо­вые фес­ти­ва­ли (с 1995 года).

Круп­ней­ший ра­бо­то­да­тель го­ро­да - ад­ми­ни­ст­ра­ция шта­та Ми­чи­ган (около 15 тыс. за­ня­тых). Лансинг - важ­ный фи­нан­со­вый центр. Штаб-квар­ти­ры стра­хо­вых ком­па­ний, вхо­дя­щих в чис­ло круп­ней­ших в стра­не: «Jack­son Na­tional Life In­su­r­ance», «Ac­ci­dent Fund In­sur­ance», «Mi­chi­gan Mill­ers Mu­tual In­sur­ance», «Аuto-Own­ers In­sur­ance» (в при­го­ро­де Дел­та-Та­ун­шип). Го­лов­ные офи­сы круп­ных фи­нан­со­вых ком­па­ний - «Siena Ca­pi­tal Man­age­ment» и «Capi­tol Ban­corp Ltd». В Лансинге и при­го­ро­дах - пред­при­ятия вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных от­рас­лей промышленности, в т. ч. в об­лас­ти ИТ (ком­па­ний «TechS­mith Corp.», «Liq­uid Web, Inc.», «ACD.net») и био­тех­но­ло­гий («Neogen Cor­po­ra­tion», «Emer­gent BioSo­lu­tions»). Ав­то­сбо­роч­ный за­вод «Дже­не­рал мо­торс» в Дел­та-Та­ун­ши­пе (всту­пил в строй в 2006 году, около 3 тыс. за­ня­тых) вы­пус­ка­ет ав­то­мо­би­ли «Бьюик», «Са­турн» и «Джи-Эм- Си» различных мо­де­лей.

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