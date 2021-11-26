КЛИВЛЕНД СТИВЕН ГРОВЕР

КЛИВЛЕНД СТИВЕН ГРОВЕР - 22-й и 24-й президент США .

Из се­мьи пре­сви­те­ри­ан­ско­го пас­то­ра . Работал клерком в юридической фирме, с 1859 года адвокат. В 1863 году назначен помощником прокурора округа Эри (штат Нью-Йорк), в 1871-1873 годы шериф этого округа. В 1881 году избран мэром города Буффало, в 1882 году - губернатором штата Нью-Йорк. В 1884 году одержал победу на президентских выборах как кандидат от Де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии США .

На посту президента (с 1885 года) пытался отказаться от spoil system (распределение государственных должностей исключительно среди сторонников партии, победившей на выборах), выступал за снижение таможенных тарифов. Республиканское большинство в Сенате не позволило провести этот законопроект. В 1888 году проиграл президентские выборы кандидату от республиканцев Б. Гар­ри­со­ну .

Работал адвокатом в Нью-Йорке. После принятия администрацией Гаррисона в 1890 году закона о высоком протекционистском тарифе (так называемый тариф МакКинли) вернулся к политической деятельности. В 1892 году вновь избран президентом США (вступил в должность в 1893 году). В 1893 году фактически восстановил золотой стандарт. В 1894 году принял новый протекционистский тариф.

Во вре­мя Пуль­ма­нов­ской за­бас­тов­ки 1894 года направил войска в Чикаго, добившись решения федерального суда о её запрете. В области внешней политики способствовал усилению влияния США в Латинской Америке. Занял жёсткую позицию в период конфликта Великобритании и Венесуэлы (смотрите в статье Ол­ни док­три­на 1895 года) .

Поддержка Кливлендом золотого стандарта привела к расколу Демократической партии (многие её члены традиционно выступали за сохранение наряду с золотым также серебряного стандарта). Отказался выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 1896 года.

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