КЛИВЛЕНД СТИВЕН ГРОВЕР
КЛИВЛЕНД СТИВЕН ГРОВЕР - 22-й и 24-й президент США.
Из семьи пресвитерианского пастора. Работал клерком в юридической фирме, с 1859 года адвокат. В 1863 году назначен помощником прокурора округа Эри (штат Нью-Йорк), в 1871-1873 годы шериф этого округа. В 1881 году избран мэром города Буффало, в 1882 году - губернатором штата Нью-Йорк. В 1884 году одержал победу на президентских выборах как кандидат от Демократической партии США.
На посту президента (с 1885 года) пытался отказаться от spoil system (распределение государственных должностей исключительно среди сторонников партии, победившей на выборах), выступал за снижение таможенных тарифов. Республиканское большинство в Сенате не позволило провести этот законопроект. В 1888 году проиграл президентские выборы кандидату от республиканцев Б. Гаррисону.
Работал адвокатом в Нью-Йорке. После принятия администрацией Гаррисона в 1890 году закона о высоком протекционистском тарифе (так называемый тариф МакКинли) вернулся к политической деятельности. В 1892 году вновь избран президентом США (вступил в должность в 1893 году). В 1893 году фактически восстановил золотой стандарт. В 1894 году принял новый протекционистский тариф.
Во время Пульмановской забастовки 1894 года направил войска в Чикаго, добившись решения федерального суда о её запрете. В области внешней политики способствовал усилению влияния США в Латинской Америке. Занял жёсткую позицию в период конфликта Великобритании и Венесуэлы (смотрите в статье Олни доктрина 1895 года).
Поддержка Кливлендом золотого стандарта привела к расколу Демократической партии (многие её члены традиционно выступали за сохранение наряду с золотым также серебряного стандарта). Отказался выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 1896 года.