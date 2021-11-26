ГРЕЙНДЖЕРЫ

(англ. grangers, от grange – фер­ма), уча­ст­ни­ки фер­мер­ско­го дви­же­ния в США во 2-й половине 19 века.

Ли­га Г. (или Ор­ден за­щит­ни­ков зем­ле­де­лия ) бы­ла об­ра­зо­ва­на в 1867. Г. вы­сту­па­ли за улуч­ше­ние по­ло­же­ния амер. фер­ме­ров пу­тём про­ве­де­ния ре­форм, за­ни­ма­лись соз­да­ни­ем коо­пе­ра­тив­ных ма­га­зи­нов, эле­ва­то­ров, мель­ниц. В ря­де шта­тов они до­би­лись при­ня­тия за­ко­нов, ре­гу­ли­ро­вав­ших ж.-д. та­ри­фы и пла­ту за хра­не­ние зер­на. В 1875 дви­же­ние Г. на­считы­ва­ло ок. 850 тыс. уча­ст­ни­ков. Осн. мас­са Г. в кон. 1870-х – нач. 1880-х гг. примк­ну­ла к грин­бе­ке­ров пар­тии.

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