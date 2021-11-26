ЕМЬ

1) Прибалтийско-финское племя , обитавшее во внутренних районах южной Финляндии.

Упо­ми­на­ет­ся в 13 в. в Нов­го­род­ской пер­вой ле­то­пи­си. Боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей счи­та­ют его ав­то­хтон­ным на­се­ле­ни­ем ре­гио­на (А. М. Шёг­рен вы­ска­зал точ­ку зре­ния, что пле­мя Е. пе­ре­се­ли­лось сю­да в 11–12 вв. из За­во­ло­чья). Пла­ти­ло дань пра­ви­те­лям Др.-­рус. гос-ва. В 1227 и 1311 в зем­ли Е. со­вер­ша­ли по­хо­ды нов­го­род­цы. В 1228 Е. на­па­ла на нов­го­род­ские зем­ли. Вме­сте с др. фин. и швед. пле­ме­на­ми Е. уча­ст­во­ва­ла в по­хо­де на Сев.-Зап. Русь швед. пол­ко­вод­ца Бир­ге­ра, по­тер­пев­ше­го по­ра­же­ние в Нев­ской бит­ве 1240 . С 13 в. тер­ри­то­рия Е. во­шла в со­став Шве­ции, вме­сте с су­мью и др. пле­ме­на­ми она об­ра­зо­ва­ла на­род фин­ны.

2) Фин­но-угор­ское пле­мя, оби­тав­шее в эпо­ху Сред­не­ве­ко­вья в За­во­ло­чье. Яд­ром его пле­мен­ной тер­ри­то­рии бы­ли зем­ли в бас­сей­не р. Ем­ца, ле­во­го при­то­ка Сев. Дви­ны. Здесь со­хра­ни­лись пре­да­ния об ожес­то­чён­ных сра­же­ни­ях Е. и нов­го­род­цев. Впер­вые пле­мя упо­мя­ну­то в рус. ле­то­пи­сях под 1042, ко­гда по­ход на Е. со­вер­шил нов­го­род­ский кн. Вла­ди­мир Яро­сла­вич. В 1123 и 1142 вое­ва­ло с нов­го­род­ски­ми князь­я­ми. На­зва­но в ка­че­ст­ве дан­ни­ков Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки в Ус­тав­ной гра­мо­те кн. Свя­то­сла­ва Оль­го­ви­ча Со­фий­ско­му со­бо­ру в Нов­го­ро­де (1136/37), пла­ти­ло дань ме­ха­ми. К 13 в. пол­но­стью ас­си­ми­ли­ро­ва­но слав. на­се­ле­ни­ем. Ве­ро­ят­но, вы­ход­цем из Е. был нов­го­род­ский ты­сяц­кий Семь­юн Емин, со­вер­шив­ший в 1219 по­ход на Той­мо­ка­ры (сред­нее те­че­ние Сев. Дви­ны). (см. Двинская земля ).

Автор статьи: А. Г. Едо­вин.

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