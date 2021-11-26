ЕМЬ
1) Прибалтийско-финское племя, обитавшее во внутренних районах южной Финляндии.
Упоминается в 13 в. в Новгородской первой летописи. Большинство исследователей считают его автохтонным населением региона (А. М. Шёгрен высказал точку зрения, что племя Е. переселилось сюда в 11–12 вв. из Заволочья). Платило дань правителям Др.-рус. гос-ва. В 1227 и 1311 в земли Е. совершали походы новгородцы. В 1228 Е. напала на новгородские земли. Вместе с др. фин. и швед. племенами Е. участвовала в походе на Сев.-Зап. Русь швед. полководца Биргера, потерпевшего поражение в Невской битве 1240. С 13 в. территория Е. вошла в состав Швеции, вместе с сумью и др. племенами она образовала народ финны.
2) Финно-угорское племя, обитавшее в эпоху Средневековья в Заволочье. Ядром его племенной территории были земли в бассейне р. Емца, левого притока Сев. Двины. Здесь сохранились предания об ожесточённых сражениях Е. и новгородцев. Впервые племя упомянуто в рус. летописях под 1042, когда поход на Е. совершил новгородский кн. Владимир Ярославич. В 1123 и 1142 воевало с новгородскими князьями. Названо в качестве данников Новгородской республики в Уставной грамоте кн. Святослава Ольговича Софийскому собору в Новгороде (1136/37), платило дань мехами. К 13 в. полностью ассимилировано слав. населением. Вероятно, выходцем из Е. был новгородский тысяцкий Семьюн Емин, совершивший в 1219 поход на Тоймокары (среднее течение Сев. Двины). (см. Двинская земля).
Автор статьи: А. Г. Едовин.