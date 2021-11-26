ДЕ ЛЕОН ДАНИЕЛЬ
ДЕ ЛЕОН ДАНИЕЛЬ - политический деятель США.
Родился в испаноязычной семье. Учился в Германии, затем в Нидерландах. С 1874 года жил в Нью-Йорке. В 1876 году окончил Колумбийский университет, некоторое время работал юристом. В 1883-1889 годах читал лекции по международному и конституционному праву в Колумбийском университете. С 1886 года член организации «Орден рыцарей труда». В 1890 году вступил в Социалистическую рабочую партию США (СРП) и вскоре стал её руководителем и идеологом. С 1892 года редактор центрального органа СРП - газеты «People». В 1895 году в целях ослабления влияния на рабочих Американской федерации труда участвовал в создании Социалистического союза торговли и труда. В 1905 году один из основателей профсоюзной организацииции «Индустриальные рабочие мира». В 1908 году вышел из неё, предпринял неудачную попытку создания альтернативного Международного объединения рабочих.
Пытался разработать собственное социально-экономическое учение, отличавшееся от марксистского и получившее название делеонизма.
Сочинения:
Industrial unionism. N. Y., 1920;
Speeches and editorials. N. Y., 1923-1930. Vol. 1-2