ТЕРНЕРА ВОССТАНИЕ 1831

Тéрнера восстáние 1831 — крупнейшее в США восстание рабов, возглавляемое грамотным баптистским проповедником, рабом Натом Тернером (2 октября 1800 — Саутгемптон, штат Виргиния — 11 ноября 1831, Джерусалем, ныне Кортленд, штат Виргиния). Считал себя пророком, орудием Божьей мести белым. Сигналом к действию стали затмение солнца, а затем его помутнение (как мы сегодня знаем, под воздействием пыли от извержения подводного вулкана близ Сицилии). 21 августа 1831 Т. и его черные сторонники-рабы в составе 40–50 человек восстали против белых рабо­владельцев и убили семью его хозяина Джозефа Трэвиса. 21–23 августа 1831 было убито 55–60 белых. Планировался захват арсенала в столице округа Саутгемптон Джерусалеме. Мятежников разбили местные белые и милиция штата, было убито более сотни чернокожих. Тернер схвачен 30 октября, приговорен судом к смерти и повешен 11 ноября 1831 вместе с 16 сторонниками в Джерусалеме. Записи бесед Тернера с адвокатом Т. Р. Греем «Признания Ната Тернера» опубликованы в 1831. 25 января 1832 легислатура Виргинии отвергла предложение об отмене рабства; на Юге ужесточились законы в отношении рабов; активизировались аболиционисты-северяне.

Т. в. посвящены многие художественные произведения, включая роман Гарриет Бичер-Стоу «Дред».

Ист. : Gray T. R. The Confessions of Nat Turner, the Leader of the Late Insurrection in Southampton, VA. Baltimore (Md.), 1831; The Southampton Slave Revolt / Comp. by H. I. Tragle. New York, 1973.

Лит. : Aptheker H. Nat Turner’s Slave Rebellion. New York, 1966; Allmendinger D. F. Nat Turner and the rising in Southampton County. Baltimore (Md.), 2014; Breen P. H. The Land Shall Be Deluged in Blood: A New History of the Nat Turner Revolt. New York, 2015; Шумаков А. А. Причины и предпосылки восстания Ната Тернера // Вестник Брянского государственного университета. 2022. № 2. С. 154–163. Л. М. Троицкая.