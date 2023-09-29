Республика́нская па́ртия США

Республика́нская па́ртия США ( англ. Republican Party, РП) — одна из основных политических партий (наряду с Демократической партией США ) в двухпартийной системе США. Неофициальный символ — слон (олицетворение настойчивого преодоления препятствий), партийный цвет — красный. Между выборами деятельность РП координирует расположенный в Вашингтоне Национальный комитет.

РП создана 28 февраля 1854 на платформе борьбы против распространения рабства. В 1860 кандидат от РП А. Линкольн победил на президентских выборах, РП также завоевала большинство в обеих палатах Конгресса США, что стало для южных штатов поводом к отделению и привело к Гражданской вой­не США 1861–1865 .

После гражданской вой­ны вплоть до 1913 к РП принадлежали все президенты, кроме Гровера Кливленда (1885–1889, 1893–1897), партия обладала большинством в Сенате, за исключением 1879–1880, 1893–1894, и в Палате представителей, за исключением 1875–1880, 1883–1888, 1891–1894 и 1911–1913. РП выступала за поддержку предпринимательства, протекционистский тариф. В 1‑й половине 1880‑х в РП выделилась фракция, выступавшая против политического патронажа и за реформу государственной службы, что в итоге привело к принятию акта Пендлтона (1883) — первой попытке ввести замещение федеральных должностей по принципу личных качеств.

Представитель прогрессистского движения президент Т. Рузвельт (1901–1909) стремился стать арбитром интересов предпринимателей и рабочих, сделать государство активным игроком в условиях промышленного капитализма. При президенте У. Тафте (1909–1913) установлен 8‑часовой рабочий день для федеральных служащих, введен федеральный прогрессивный подоходный налог, демократизированы выборы верхней палаты Конгресса США — Сената.

В 1921–1933 РП вернулась к власти, выражая ценности морального консерватизма и «маленького государства». В годы экономического кризиса 1929–1933 из-за ошибок президента Г. Гувера РП потеряла большинство в Палате представителей (1931), пост президента и большинство в Сенате (1933). Вплоть до 1995 РП контролировала Сенат только в 1947–1948, 1953–1954, 1981–1986, Палату представителей — в 1953–1954.

При президенте Д. Эйзенхауэре (1953–1961) РП сместилась к центру, позиции демократов и республиканцев сблизились, в макроэкономической политике — на основе неокейнсианства (так называемый межпартийный консенсус). Этот курс продолжили президенты Р. Никсон (1969–1974) и Дж. Форд (1974–1977) и после экономического кризиса 1974–1975.

Стимулом к обновлению партии стала идеология неоконсерватизма, которая включает неолиберальный курс в экономике (см. Неолиберализм ), активную внешнюю политику, традиционные моральные ценности. В 1970‑е, после победы движения афроамериканцев за гражданские права, за республиканцев стал голосовать консервативный белый Юг, ранее твердо поддерживавший демократов. Правое крыло возглавило РП при президентах Р. Рейгане (1981–1989), Дж. Буше-старшем (1989–1993) и Дж. Буше-младшем (2001–2009). В 1995–2007 РП впервые с 1953–1955 контролировала обе палаты Конгресса. Республиканское большинство в Палате представителей (3 января 2011 — 3 января 2019) и в Сенате (6 января 2015 — 20 января 2021) препятствовало проведению ряда реформ президента Б. Обамы (2009–2017). Раскол в РП внесло выдвижение партийным кандидатом в президенты и победа на выборах Д. Трампа (2017–2021), и особенно — штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021. На май 2023 РП конт­ролирует 49 из 100 мест в Сенате, 222 из 435 мест в Палате представителей. 26 из 50 губернаторов штатов — республиканцы. 6 из 9 членов Верховного суда назначены президентами-­республиканцами.

Среди избирателей РП преобладают граждане со средним и высоким доходом, в большей степени — белые и религиозные.

Лит. : Foner E. Free Soil, Free Labor, Free Men: The Ideology of the Republican Party before the Civil War. New York, 1970; Терехов В. И. Республиканцы у власти: социально-экономическая политика правительства Д. Эйзенхауэра (1953–1960). М., 1984; Принципы функционирования двухпартийной системы США: история и современность / Отв. ред. Е. Ф. Язьков. В 2 ч. М., 1988–1989; Gould L. L. Grand Old Party: A History of the Republicans. New York, 2003; Micklethwait J. , Wooldridge A. The Right Nation: Conservative Power in America. New York, 2004; Crisis of Conservatism? The Republican Party, the Conservative Movement and American Politics after Bush / Ed. by J. D. Aberbach, G. Peele. New York, 2010; Mason R. The Republican Party and American Politics from Hoover to Reagan. Cambridge, 2011; Continetti M. The Right: The Hundred-­Year War for American Conservatism. New York, 2022. А. А. Исэров.