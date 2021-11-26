«ПОДЗЕМНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» (Underground railroad)
«ПОДЗЕМНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» (Underground railroad) - тайная система организации побегов негров-рабов из южных рабовладельческих штатов США в 1830-х - 1861 годах.
Получила своё назв. по языку конспирации («станции» - дома, в которых беглые рабы останавливались по пути на север, «проводники» - лица, сопровождавшие группы беглецов, и прочие). «Подземная железная дорога» имела множество маршрутов, проходивших от границ штатов Миссури, Кентукки, Виргиния, Мэриленд в сев. штаты и Канаду. Деятельность «Подземной железной дороги» усилилась после отмены рабства в Британской империи с 1.8.1834 года, а особенно после принятия в США 18.9.1850 года федерального закона о беглых рабах, предусматривавшего поиск и возврат рабов с территорий, где рабство было уже отменено. В организации «Подземных железных дорог», как и аболиционистского движения (смотреть в статье Аболиционизм) в целом, важную роль сыграла церковь (квакеры, конгрегационалисты и другие). Посредством «Подземных железных дорог» бежали до 30-40 тысяч рабов.