«ПОДЗЕМНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» (Underground railroad)

«ПОДЗЕМНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» (Underground railroad) - тай­ная сис­те­ма ор­га­ни­за­ции по­бе­гов нег­ров-ра­бов из южных ра­бо­вла­дельческих шта­тов США в 1830-х - 1861 годах.

По­лу­чи­ла своё назв. по язы­ку кон­спи­ра­ции («стан­ции» - до­ма, в ко­торых бег­лые ра­бы ос­та­нав­ли­ва­лись по пу­ти на се­вер, «про­вод­ни­ки» - ли­ца, со­про­во­ж­дав­шие груп­пы бег­ле­цов, и прочие). «Подземная железная дорога» име­ла мно­же­ст­во мар­шру­тов, про­хо­див­ших от гра­ниц шта­тов Мис­су­ри, Кен­тук­ки, Вир­ги­ния, Мэ­ри­ленд в сев. шта­ты и Ка­на­ду . Дея­тель­ность «Подземной железной дороги» уси­ли­лась по­сле от­ме­ны раб­ст­ва в Британской им­пе­рии с 1.8.1834 года, а осо­бен­но по­сле при­ня­тия в США 18.9.1850 года фе­де­раль­но­го за­ко­на о бег­лых ра­бах, пре­ду­смат­ри­вав­ше­го по­иск и воз­врат ра­бов с тер­ри­то­рий, где раб­ст­во бы­ло уже от­ме­не­но. В ор­га­ни­за­ции «Подземных железных дорог», как и або­ли­цио­ни­ст­ско­го дви­же­ния (смотреть в статье Або­ли­цио­низм ) в це­лом, важ­ную роль сыг­ра­ла цер­ковь (ква­ке­ры, кон­гре­га­цио­на­ли­сты и другие). По­сред­ст­вом «Подземных железных дорог» бе­жа­ли до 30-40 тысяч ра­бов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)