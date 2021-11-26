МОНТГОМЕРИ
МОНТГОМЕРИ - город на Юге США, административный центр штата Алабама.
Население 206,0 тыс. человек (2012 год; около 1/2 - афроамериканцы); образует городскую агломерацию с насеселнием около 400 тыс. человек. Расположен в центральной части штата, на р. Алабама. Узел автомагистралей и железных дорог. Речной порт. Региональный аэропорт.
Образован в 1819 году путём объединения возникших в 1816-1818 годах поселений Нью-Филадельфия и Ист-Алабаматаун, тогда же получил статус города. Назван в честь генерала Р. Монтгомери, погибшего во время штурма Квебека в период Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годы. В XIX веке Монтгомери быстро развивался как центр торговли хлопком. С 1846 году административный центр штата. 4 февраля 1861 года здесь было провозглашено создание Конфедеративных Штатов Америки (со столицей в Монтгомери). После поражения армии Конфедерации в сражении у г. Селма (1 апреля 1865 год) в ходе Гражданской войны в США 1861-1865 годы занят войсками северян (12 апреля 1865 год). В 1886 году в Монтгомери создана трамвайная сеть, в 1910 году - лётная школа братьев У. и О. Райт, положившая начало современной базе ВВС Максуэлл-Гантер. В 1950-1960-х годов - один из центров Движения за гражданские права под руководством М.Л. Кинга.
Центральная часть города протянулась вдоль левого берега р. Алабама почти на 10 км. Среди архитектурных памятников - особняк «Первый Белый дом Конфедерации» (1835 год), здание Капитолия штата в стиле классицизма (1851 год, архитектор С.Д. Баттон и др.; боковые корпуса 1885-1886 годы, 1907, 1911 годы), неоготическая церковь Св. Иоанна (1855 год, архитекторы Ф. Уиллс и Г. Дадли), резиденция губернатора штата в стиле неоклассицизма (1907 год, архитектор У. Картер). Фонтан «Мемориал движения за гражданские права» (1989 год, скульптор М. Лин).
В Монтгомери - Университет штата Алабама (основан в 1867 году в г. Марион как Педагогич. школа Линкольна, с 1874 года институт; с 1887 года в Монтгомери - одно из первых высших учебных заведений для афроамериканцев; современный статус с 1969 года), Университет воздухоплавания (1948 год) - центр подготовки специалистов ВВС США (на базе ВВС Максуэлл-Гантер), кампус Университета Трой (с библиотекой и музеем Р. Паркс); христианские вузы: Университет Амридж (1942 год; совр. назв. и статус с 2008 года), Университет Оберн (1856 год; совр. назв. с 1960 года); ряд частных колледжей.
Музеи: изящных искусств (1930 год; здание в стиле постмодернизма, 1988 год, архитектурное бюро «Barganier, Davis, Sims»), Фрэнсиса Скотта и Зельды Фицджералд (см. Фицджералд Ф.С.), Хэнка Уильямса (исполнитель песен в стиле кантри); Афроамер. культурный центр и др. «Кэро-лин Блаунт тиэтр» (классич. постановки пьес У. Шекспира и др.), Театр танца Алабамы; симфонический оркестр (1976 год) и балетная труппа Монтгомери.
Торгово-распределительный и обслуживающий центр сельско-хозяйственного района плодородных чернозёмных почв, т. н. чёрного пояса Алабамы (хлопок, соевые бобы, молочные продукты и др.). В сфере услуг создаётся 84% ВРП Монтгомери(2008 год). Ведущие отрасли: государственное управление, торговля, транспорт и коммунальные услуги, профессиональные и деловые услуги, образование, здравоохранение, финансы и страхование, туристический бизнес. НИОКР в области информационных технологий, включая производство компьютерного программного обеспечения. Крупнейший городской работодатель - база ВВС Максуэлл-Гантер. Машиностроение и металлообработка, в т. ч. автомобилестроение (завод южно-кореской компании «Hyundai Motor» - легковые автомобили, автомобильные двигатели и др.). Предприятия пищевой, деревообрабатывающей, мебельной, стекольной, полиграфической промышленности; производство пластмасс, строительных материалов и др.
К северу и северо-востоку от Монтгомери - каскады ГЭС на реках Куса и Таллапуса.
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