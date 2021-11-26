МОНТГОМЕРИ

МОНТГОМЕРИ - го­род на Юге США, административный центр шта­та Ала­ба­ма.

Население 206,0 тыс. человек (2012 год; около 1/2 - аф­ро­а­ме­ри­кан­цы); об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию с насеселнием около 400 тыс. человек. Рас­по­ло­жен в центральной час­ти шта­та, на р. Ала­ба­ма. Узел ав­то­ма­ги­ст­ра­лей и же­лез­ных до­рог. Реч­ной порт. Ре­гио­наль­ный аэ­ро­порт.

Об­ра­зо­ван в 1819 году пу­тём объ­е­ди­не­ния воз­ник­ших в 1816-1818 годах по­се­ле­ний Нью-Фи­ла­дель­фия и Ист-Ала­ба­ма­та­ун, то­гда же по­лу­чил ста­тус го­ро­да. На­зван в честь генерала Р. Монт­го­ме­ри, по­гиб­ше­го во вре­мя штур­ма Кве­бе­ка в пе­ри­од Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годы. В XIX веке Монтгомери бы­ст­ро раз­ви­вал­ся как центр тор­гов­ли хлоп­ком. С 1846 году административный центр шта­та. 4 февраля 1861 года здесь бы­ло про­воз­гла­ше­но соз­да­ние Кон­фе­де­ра­тив­ных Шта­тов Аме­ри­ки (со сто­ли­цей в Монтгомери). По­сле по­ра­же­ния ар­мии Кон­фе­де­ра­ции в сра­же­нии у г. Сел­ма (1 апреля 1865 год) в хо­де Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годы за­нят вой­ска­ми се­ве­рян (12 апреля 1865 год). В 1886 году в Монтгомери соз­да­на трам­вай­ная сеть, в 1910 году - лёт­ная шко­ла брать­ев У. и О. Райт, по­ло­жив­шая на­ча­ло современной ба­зе ВВС Мак­су­элл-Ган­тер. В 1950-1960-х годов - один из цен­тров Дви­же­ния за гра­ж­дан­ские пра­ва под руководством М.Л. Кин­га.

Центральная часть го­ро­да про­тя­ну­лась вдоль ле­во­го бе­ре­га р. Ала­ба­ма поч­ти на 10 км. Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков - особ­няк «Пер­вый Бе­лый дом Кон­фе­де­ра­ции» (1835 год), зда­ние Ка­пи­то­лия шта­та в сти­ле клас­си­циз­ма (1851 год, архитектор С.Д. Бат­тон и др.; бо­ко­вые кор­пу­са 1885-1886 годы, 1907, 1911 годы), нео­го­тическая цер­ковь Св. Ио­ан­на (1855 год, ар­хи­тек­то­ры Ф. Уиллс и Г. Дад­ли), ре­зи­ден­ция гу­бер­на­то­ра шта­та в сти­ле не­оклас­си­циз­ма (1907 год, архитектор У. Кар­тер). Фон­тан «Ме­мо­ри­ал дви­же­ния за гра­ж­дан­ские пра­ва» (1989 год, скульп­тор М. Лин).

В Монтгомери - Университет шта­та Ала­ба­ма (ос­но­ван в 1867 году в г. Ма­ри­он как Пе­да­го­гич. шко­ла Лин­коль­на, с 1874 года институт; с 1887 года в Монтгомери - од­но из пер­вых выс­ших учеб­ных за­ве­де­ний для аф­роа­ме­ри­кан­цев; современный ста­тус с 1969 года), Университет воз­ду­хо­пла­ва­ния (1948 год) - центр под­го­тов­ки спе­циа­ли­стов ВВС США (на ба­зе ВВС Мак­су­элл-Ган­тер), кам­пус Университета Трой (с биб­лио­те­кой и му­зе­ем Р. Паркс); хри­сти­ан­ские ву­зы: Университет Ам­ридж (1942 год; совр. назв. и ста­тус с 2008 года), Университет Оберн (1856 год; совр. назв. с 1960 года); ряд ча­ст­ных кол­лед­жей.

Му­зеи: изящ­ных ис­кусств (1930 год; зда­ние в сти­ле по­ст­мо­дер­низ­ма , 1988 год, ар­хитектурное бю­ро «Barga­nier, Davis, Sims»), Фрэн­си­са Скот­та и Зель­ды Фицд­же­ралд (см. Фиц­д­же­ралд Ф.С.), Хэн­ка Уиль­ям­са (ис­пол­ни­тель пе­сен в сти­ле кан­три); Аф­ро­амер. куль­тур­ный центр и др. «Кэ­ро-лин Бла­унт ти­этр» (клас­сич. по­ста­нов­ки пьес У. Шек­спи­ра и др.), Те­атр тан­ца Ала­ба­мы; сим­фо­нический ор­кестр (1976 год) и ба­лет­ная труп­па Монт­го­ме­ри.

Тор­го­во-рас­пре­де­ли­тель­ный и об­слу­жи­ваю­щий центр сельско-хозяйственного райо­на пло­до­род­ных чер­но­зём­ных почв, т. н. чёр­но­го поя­са Ала­ба­мы (хло­пок, со­евые бо­бы, мо­лоч­ные про­дук­ты и др.). В сфе­ре ус­луг соз­да­ёт­ся 84% ВРП Монтгомери(2008 год). Ве­ду­щие от­рас­ли: государственное управ­ле­ние, тор­гов­ля, транс­порт и ком­му­наль­ные ус­лу­ги, про­фес­сио­наль­ные и де­ло­вые ус­лу­ги, об­ра­зо­ва­ние, здра­во­охра­не­ние, фи­нан­сы и стра­хо­ва­ние, ту­ри­стический биз­нес. НИОКР в об­лас­ти ин­фор­мационных тех­но­ло­гий, вклю­чая про­изводство ком­пь­ю­тер­но­го про­грамм­но­го обес­пе­че­ния. Круп­ней­ший городской ра­бо­то­да­тель - ба­за ВВС Мак­су­элл-Ган­тер. Ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, в т. ч. ав­то­мо­би­ле­строе­ние (за­вод южно-кореской ком­па­нии «Hyundai Motor» - лег­ко­вые ав­то­мо­би­ли, ав­то­мо­биль­ные дви­га­те­ли и др.). Пред­при­ятия пи­ще­вой, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, ме­бель­ной, сте­коль­ной, по­ли­гра­фической промышленности; про­изводство пла­ст­масс, стро­ительных ма­те­риа­лов и др.

К се­ве­ру и се­ве­ро-вос­то­ку от Монтгомери - кас­ка­ды ГЭС на ре­ках Ку­са и Тал­ла­пу­са.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)