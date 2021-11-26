МАК-КИНЛИ УИЛЬЯМ
МАК-КИНЛИ УИЛЬЯМ - 25-й президент США.
Участник Гражданской войны в США 1861-1865 годов.
В 1867 году окончил школу права в Олбани (штат Нью-Йорк), в 1870-1871 годы служил окружным прокурором. В 1877-1884, 1885-1891 годы член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии США.
Совместно с сенатором Н.У. Олдричем разработал протекционистский таможенный тариф (получил название по имени Мак-Кинли; принят Палатой представителей 21 мая, Сенатом - 11 сентября, подписан президентом Б. Гаррисоном 6 октября 1890 года). С целью сокращения профицита бюджета список товаров, не облагаемых пошлиной, был увеличен с 33,4% до 48,4%, тариф на облагаемые пошлиной товары повышался в среднем до 48,4%. Особенно высокие пошлины устанавливались на ввоз железа, стали, стекла, шерсти, хлопка, льна, плюша. На Гавайях и Кубе в интересах североамериканских плантаторов, консолидировавших местное производство сахара, была отменена пошлина на вывоз сахара-сырца, национальным производителям сахара предоставлены субсидии.
В 1892-1896 годы Мак-Кинли занимал пост губернатора штата Огайо. На президентских выборах 1896 года одержал победу над кандидатом от Демократической партии США У.Дж. Брайаном (вступил в должность 4 марта 1897 года).
В 1897 году созвал специальную сессию Конгресса США для пересмотра таможенного тарифа в сторону его повышения до 57% (так называемый тариф Динги).
По окончании испано-американской войны 1898 года одобрил аннексию Гавайских островов, остров Гуам, Пуэрто-Рико и Филиппин. В 1899 году администрация Мак-Кинли провозгласила доктрину «открытых дверей» в Китае, направила американские войска для подавления восстания ихэтуаней.
14 марта 1900 года ввёл золотой стандарт. В ноябре того же года переизбран президентом США. Смертельно ранен анархистом.