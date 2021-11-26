ЛУИЗИАНА

ЛУИЗИАНА (Louisiana) - на­зва­ние тер­ри­то­рии бас­сей­на реки Мис­си­си­пи в конце XVII - начале XIX века, и штата на юге США.

1) На­зва­ние тер­ри­то­рии бас­сей­на реки Мис­си­си­пи в конце XVII - начале XIX века. От­кры­та в хо­де экс­пе­ди­ции испанского кон­ки­ста­до­ра Э. де Со­то (1539-1542). В конце XVII века на­ча­лась французская ко­ло­ни­за­ция Луизианны, ко­то­рая по­лу­чи­ла своё название в честь французского ко­ро­ля Лю­до­ви­ка XIV . В ре­зуль­та­те Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов восточна часть Луизианны бы­ла ус­ту­п­ле­на Фран­ци­ей анг­ли­ча­нам, западная часть - ис­пан­цам. С об­ра­зо­ва­ни­ем США восточная часть Луизианны во­шла в их со­став. В 1800 году западная часть Луизианны по до­го­во­ру в Сан-Иль­де­фон­со бы­ла воз­вра­ще­на Ис­па­ни­ей Фран­ции, в 1803 году про­да­на США за 15 млн. дол­ла­ров.

2) Штат на юге США. Об­ра­зо­ван в 1812 году на южной час­ти тер­ри­то­рии Луизианны Сто­ли­ца (в 1849-1862 и с 1882 года) - город Ба­тон-Руж. В пе­ри­од Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годов в начале 1861 года Луизианны вы­шла из со­ста­ва США и во­шла в Кон­фе­де­ра­тив­ные Шта­ты Аме­ри­ки. Взя­та фе­де­раль­ны­ми вой­ска­ми в апреле 1862 года. В XIX веке за­се­ля­лась анг­ли­ча­на­ми и нем­ца­ми, вы­тес­нив­ши­ми с тер­ри­то­рии Луизианны большую часть цвет­но­го на­се­ле­ния, по­том­ков французских и испанских ко­ло­ни­стов.

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