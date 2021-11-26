ГАРРИСОН БЕНДЖАМИН

ГАРРИСОН БЕНДЖАМИН - государственный и политический деятель, 23-й президент США.

Внук пре­зи­ден­та У.Г. Гар­ри­со­на . В 1852 году окон­чил университет в Май­а­ми по спе­ци­аль­но­сти ча­ст­ное пра­во. С 1854 года за­ни­мал­ся юри­дической прак­ти­кой. Уча­ст­ник Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годов; бри­гад­ный ге­не­рал (1865 год). По­сле вой­ны один из наи­бо­лее влия­тель­ных юри­стов и дея­те­лей Рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии США в шта­те Ин­диа­на. В 1881-1887 годы се­на­тор от это­го шта­та. В 1889-1893 годы пре­зи­дент США. Пра­ви­тель­ст­во Гар­ри­со­на спо­соб­ст­во­ва­ло при­ня­тию за­ко­на о вы­со­ком про­тек­цио­ни­ст­ском та­ри­фе (та­риф Мак­Кин­ли) и ан­ти­тре­стов­ско­го за­ко­на Шер­ма­на, про­во­ди­ло ак­тив­ную внеш­нюю по­ли­ти­ку, осо­бен­но в зо­не Ти­хо­го океана (в 1889 году был ус­та­нов­лен фак­тический про­тек­то­рат США над ча­стью Са­моа), до­би­ва­лось соз­да­ния та­мо­жен­но­го сою­за американских го­су­дарств под кон­тро­лем США.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)