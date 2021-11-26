В закладки
ГАРФИЛД ДЖЕЙМС АБРАМ
ГАРФИЛД ДЖЕЙМС АБРАМ - государственный и политический деятель, 20-й президент США.
Из семьи фермера. Работал учителем и адвокатом. Участник Гражданской войны в США 1861-1865 годов (в 1863 году присвоено звание генерал-майора). В 1863-1880 годы член Конгресса. В 1880 году избран сенатором от штата Огайо. В том же году выиграл президентские выборы (баллотировался от Республиканской партии США). 17.03.1881 года вступил в должность. Умер после тяжёлого ранения, полученного 02.07.1881 года в результате покушения на его жизнь адвоката Ш. Гито, амбициозного и психически неуравновешенного человека.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)
371
Мне нравится
Надо подумать
Тема для дискуссии
Это неожиданно!
Материал – огонь!
Мне не нравится