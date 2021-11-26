Гадсдена договор

Га́дсдена догово́р — соглашение (1853) о продаже части мексиканской территории США. Государственный секретарь Министерства иностранных дел Мексики М. Дьес де Бонилья и американский посланник Дж. Гадсден подписали договор 30 декабря 1853. Он стал важным этапом территориальной экспансии США в Мексике, начавшейся с аннексии Техаса в 1845. Дж. Гадсден добивался передачи мексиканской территории, по которой должна была пройти железная дорога от Атлантического к Тихому океану. Второй его задачей являлось уточнение границ земель, отошедших к США по договору Гуа­далупе-Идальго 1848, и приобретение других территорий, если их захочет продать мексиканский диктатор А. Лопес Санта-Ана. Было подготовлено пять вариантов договора, один из них даже предполагал покупку Нижней Калифорнии за сумму до 500 млн долларов. В итоге стороны договорились о продаже Мексикой США долины Мессилья (около 120 тыс. кв. км) за 10 млн долларов, при условии, что часть суммы (3 млн) будет выплачена после окончательной демаркации границ. Оставшиеся 7 млн долларов были переданы Мексике после ратификации договора конгрессом США 25 апреля 1854. Однако конгресс при ратификации признал «законной» только выплату в 7 млн долларов. Вошедшие в состав США новые земли ныне являются южной частью штатов Аризона и Нью-Мексико. Это приобретение стало последним расширением США на юг и сформировало окончательную границу с Мексикой.

Ист.: Malloy W. М, Treaties, Conventions, International Acts, Protocols and Agreements between the United States of America and other Powers. 1776—1909. V. 1, Washington, 1910.

Лит.: Nevins A. Ordeal of the Union: A House Dividing 1852—1857.V. 2. New York. 1947. Е. А. Ларин.