ДУГЛАС СТИВЕН АРНОЛЬД
ДУГЛАС СТИВЕН АРНОЛЬД - американский государственный и политический деятель.
Обучался праву в Уинчестере (штат Иллинойс). В 1833 году начал адвокатскую практику в городе Джэксонвилл. С 1835 года окружной прокурор, в 1836-1837 годах депутат конгресса штата Иллинойс. С 1841 года судья в верховном суде штата. В 1843-1847 годах член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии США. С 1847 года и до конца жизни сенатор от штата Иллинойс. С 1852 года фактический лидер Демократической партии.
В своей политической деятельности Дуглас последовательно отстаивал два ключевых политич. принципа: единства США и «народного суверенитета». Для предотвращения раскола американского государства Дуглас считал необходимым сохранить рабство в южных штатах, что должно было служить гарантией против роста сепаратистских настроений. Дуглас полагал, что «решение, быть или не быть рабству в каждом штате, должен принимать народ этого штата», при этом под народом он понимал только белых граждан.
Дуглас инициировал принятие Канзас-Небраска билля 1854 года, выгодного рабовладельцам. Защищал политику расширения территории США за счёт Мексики и аннексии Кубы, ратовал за строительство железных дорог «от океана до океана». В 1858 году Дуглас с трудом одержал победу над А. Линкольном в борьбе за место в Сенате (их предвыборные дебаты вызвали огромный интерес и принесли Линкольну известность по всей стране). В условиях обострения политической ситуации накануне Гражданской войны в США 1861-1865 годов Дуглас пытался обуздать сепаратистские настроения демократов Юга, что привело к расколу Демократической партии. На президентских выборах 1860 года уступил А. Линкольну. После отделения южных штатов Дуглас поддержал своего недавнего политического противника, призвав Линкольна решительно подавить попытки сецессии Юга, и тем самым способствовал консолидации северян. В начале Гражданской войны умер от тифа.