ДУГЛАС ФРЕДЕРИК
ДУГЛАС ФРЕДЕРИК (настоящая фамилия и имя Бейли Фредерик Огастес Уошингтон) - американский общественный и политический деятель, один из лидеров аболиционистского движения.
Афроамериканец. Родился в рабстве. В 1838 году бежал на Север. Сменив фамилию, поселился в городе Нью-Бедфорд (штат Массачусетс), был чернорабочим. Активную общественную деятельность начал в 1841 году после удачного выступления на ежегодном собрании Общества за отмену рабства в город Нантакет. С этого времени постоянный участник антирабовладельческих митингов, негритянских съездов. Сподвижник У. Л. Гаррисона. В 1845 году в Нью-Йорке опубликовал автобиографическую «Повесть о жизни Фредерика Дугласа, американского раба» («Narrative of the life of Frederick Douglass, an American slave»), получившую широкий отклик в американском обществе.
В августе 1845 года отправился в путешествие в Британию и Ирландию, успешно выступал с лекциями (преимущественно в протестантских церквах). В 1847 году, вернувшись в США, основал газету «The North Star» (с 1851 года «Frederick Douglass’s Paper», издавалась в Нью-Йорке до 1860 года), один из ведущих печатных органов сторонников аболиционизма. В начале 1850-х годов разошёлся во взглядах с Гаррисоном, утверждавшим, в отличие от Дугласа, что отменить рабство в рамках действовавшей конституции США невозможно. В конце 1859 года, опасаясь преследований властей после захвата правительственного арсенала в Харперс-Ферри (штат Виргиния) отрядом во главе с Дж. Брауном (Дуглас был знаком с Брауном, но не разделял его радикальных взглядов), покинул страну, некоторое время жил в Канаде.
В годы Гражданской войны в США 1861-1865 годов активно содействовал формированию первых негритянских полков. В период Реконструкции Юга США участвовал в борьбе за предоставление гражданских прав бывшим рабам и за равноправие женщин. Член организации Национальная лига борьбы за равноправие, председатель Национального союза цветных рабочих (1870 год). Занимал ряд важных политических постов: маршал (1877-1881 годы) и протоколист (секретарь) (1881-1886 годы) округа Колумбия, министр-резидент и генеральный консул Республики Гаити (1889-1891 годы). Умер от сердечного приступа после выступления на митинге Национального совета женщин.
Сочинения:
Life and times of F. Douglass. Hartford, 1881. Mineola, 2003.
Иллюстрация: Архив БРЭ.