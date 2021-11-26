ДРЕДА СКОТТА ДЕЛО 1857

ДРЕДА СКОТТА ДЕЛО 1857 - судебное дело американского раба-негра Дреда Скотта.

Раз­би­ра­тель­ст­во де­ла на­ча­лось в 1846 году, по­сле то­го как Дред Скотт об­ра­тил­ся в один из ок­руж­ных су­дов шта­та Мис­су­ри с за­яв­ле­ни­ем о при­зна­нии его сво­бод­ным че­ло­ве­ком, по­сколь­ку он в те­че­ние 4 лет (1834-1838 году) жил в не­ра­бо­вла­дель­че­ском шта­те Ил­ли­нойс и на Тер­ри­то­рии Вис­кон­син (современный штат Мин­не­со­та), где так­же бы­ло за­пре­ще­но раб­ст­во (смотрите Мис­су­рий­ский ком­про­мисс 1820-1821 годов ). В начале 1830-х годов Скотт был про­дан во­енному хи­рур­гу Дж. Эмер­со­ну, ко­то­рый дей­ст­ви­тель­но на не­ко­то­рое вре­мя вы­во­зил его за пре­де­лы шта­та Мис­су­ри.

Бес­пре­це­дент­ное «Дреда Скотта дело» рас­смат­ри­ва­лось на про­тя­же­нии не­сколь­ких лет су­да­ми раз­ных ин­стан­ций. Окон­чательное ре­ше­ние бы­ло при­ня­то 06.03.1857 Вер­хов­ным су­дом США под пред­се­да­тель­ст­вом Р. То­ни. Скотт был при­знан ра­бом, ему бы­ло от­ка­за­но в пра­ве об­ра­щать­ся с какими-либо за­яв­ле­ния­ми в суд на том ос­но­ва­нии, что негр яко­бы не мо­жет яв­лять­ся гра­ж­да­ни­ном США. По окон­ча­нии су­деб­но­го про­цес­са вдо­ва Дж. Эмер­со­на пе­ре­да­ла Скот­та се­мье его пер­во­го хо­зяи­на - П. Блоу. В 1857 году, не­за­дол­го до сво­ей смер­ти, Скотт был от­пу­щен на сво­бо­ду.

По­ста­нов­ле­ние су­да по «Дреда Скотта делу» под­верг­лось ост­рой кри­ти­ке со сто­ро­ны або­ли­цио­ни­стов, при­бли­зи­ло на­ча­ло Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годов . Впо­след­ст­вии ре­ше­ние по «Дреда Скотта делу» бы­ло при­зна­но про­ти­во­ре­ча­щим 13-й (от­ме­ни­ла раб­ст­во в 1865 году) и 14-й по­прав­кам (пре­дос­та­ви­ла гра­ж­дан­ст­во бывшим ра­бам) к Кон­сти­ту­ции США.

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