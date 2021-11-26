ДРЕДА СКОТТА ДЕЛО 1857
ДРЕДА СКОТТА ДЕЛО 1857 - судебное дело американского раба-негра Дреда Скотта.
Разбирательство дела началось в 1846 году, после того как Дред Скотт обратился в один из окружных судов штата Миссури с заявлением о признании его свободным человеком, поскольку он в течение 4 лет (1834-1838 году) жил в нерабовладельческом штате Иллинойс и на Территории Висконсин (современный штат Миннесота), где также было запрещено рабство (смотрите Миссурийский компромисс 1820-1821 годов). В начале 1830-х годов Скотт был продан военному хирургу Дж. Эмерсону, который действительно на некоторое время вывозил его за пределы штата Миссури.
Беспрецедентное «Дреда Скотта дело» рассматривалось на протяжении нескольких лет судами разных инстанций. Окончательное решение было принято 06.03.1857 Верховным судом США под председательством Р. Тони. Скотт был признан рабом, ему было отказано в праве обращаться с какими-либо заявлениями в суд на том основании, что негр якобы не может являться гражданином США. По окончании судебного процесса вдова Дж. Эмерсона передала Скотта семье его первого хозяина - П. Блоу. В 1857 году, незадолго до своей смерти, Скотт был отпущен на свободу.
Постановление суда по «Дреда Скотта делу» подверглось острой критике со стороны аболиционистов, приблизило начало Гражданской войны в США 1861-1865 годов. Впоследствии решение по «Дреда Скотта делу» было признано противоречащим 13-й (отменила рабство в 1865 году) и 14-й поправкам (предоставила гражданство бывшим рабам) к Конституции США.