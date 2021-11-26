ДЭВИС, ФИНИС ДЖЕФФЕРСОН

Дэвис (англ. Davis), Финис Джефферсон (03.06.1808, графство Кристина, Кентукки — 05.12.1889, Новый Орлеан, Луизиана) — политический и государственный деятель США.

Президент Конфедеративных Штатов Америки (КША), плантатор-рабовладелец. Окончил военную академию в Вест-Пойнте (1828), участник войны c индейцами (так называемой войны Черного Ястреба) (1832). Вышел в отставку в 1835. Избран в коллегию президентских выборщиков от Демократической партии (1844). Член палаты представителей Конгресса США (март 1845 — июнь 1846). Добровольно вернулся в армию и участвовал в войне США с Мексикой (1846—1848). Был ранен, получил звание бригадного генерала 27 мая 1847. Сенатор США (1847—1851, 1857—1861), военный министр (1851—1857) в правительстве президента Ф. Пирса. В начале Гражданской войны и Реконструкции в США 1861—1865 на Конгрессе Конфедерации Д. был избран временным президентом КША (вступил в должность 18 февраля 1861), избран президентом 22 февраля 1861 сроком на 6 лет. Являлся главнокомандующим армией и флотом южан. Проводил политику централизации. После капитуляции армии южан при Аппоматоксе 9 апреля 1865 за поимку Д. президент США Э. Джонсон объявил награду в 100 тыс. долларов. 10 мая 1865 Д. был схвачен и заключен в Форт-Монро. Провел 2 года в тюрьме, ожидая суда на территории Виргинии по обвинению в измене Coюзу и подготовке убийства А. Линкольна . Отпущен под залог. Судебное разбирательство было прекращено после провозглашения Прокламации Э. Джонсона об амнистии южан-конфедератов 26 февраля 1869. Д. совершил путешествие в Европу, по возвращении поселился в штате Миссисипи.

Соч.: The Rise and Fall of the Confederate Government. 2 vols. New York, 1881; A Short History of the Confederate States. New York, 1890; Jefferson Davis, Constitutionalist: His Letters, Papers, and Speeches. 10 vols. / Ed. by D. Rowland. Jackson (MS), 1923; The Papers of Jefferson Davis. 14 vols / Ed. by H. M. Monroe Jr., J. T. McIntosh, L. L. Crist. Baton Rouge, 1971—2015.

Лит.: Куропяник Г. П. Гражданская война в Северной Америке. М., 2009; Dodd W. E. Jefferson Davis. Philadelphia, 1907; Patrick R. W. Jefferson Davis and His Cabinet. Baton Rouge (La.), 1944; Strode H. Jefferson Davis. 3 vols. New York, 1955–1964; Escott P. After Secession: Jefferson Davis and the Failure of Confederate Nationalism. Baton Rouge (La.), 1978; Woodworth S. E. Jefferson Davis and His Generals: The Failure of the Confederate Command in the West. Lawrence (Ks.), 1990; Cooper W. J. Jefferson Davis and the Civil War Era. Baton Rouge (La.), 2008.