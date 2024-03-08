СТАРОФИННЫ

Старофи́нны ( фин. Suometarelajset) — название сторонников Финской партии после ее раскола в 1889 на младофиннов (позднее Младофинская партия) и С. С. поддерживали курс руководства Финской партии на поиск компромиссов с центральной властью. Выражали интересы представителей крупного национального капитала и землевладельцев. Руководители С. ( Ирьё-Коскинен , Ю. Даниельсон-Кальмари и др.) исходили из принципов легитимности и стремились к сотрудничеству с российскими властями для достижения своих целей по введению национального финского языка, сохранению особых прав страны в составе Российской империи, даже после начала русификации Финляндии в 1899, что привело к постепенной утрате авторитета партии. В развернувшейся борьбе за парламентское представительство С. в 1906 добавили к требованиям введения национального языка и развития культуры, проект социально-экономических реформ в деревне. В 1907–1917 партия была второй по величине после социал-демократов. С. выступали против требований независимости Финляндии. После обретения независимости в 1917 и Гражданской вой­ны 1918 партийное руководство С. поддерживало в результате потерпевшую фиаско идею введения в стране конституционной монархии, предлагая кандидатуру немецкого принца. В конце 1918 партия распалась. Большая часть сторонников перешла к новообразованной консервативной Национальной коалиционной партии, меньшинство — к либерально-республиканской Национальной прогрессивной партии.

Лит .: Liikanen I. Fennomania ja kansa — Joukkojärjestäytymisen läpimurto ja Suomalaisen puolueen synty. Helsinki, 1995; Юссиля О., Хентиля С., Невакиви Ю. Политическая история Финляндии, 1809–2009. М., 2010. В. В. Рогинский.