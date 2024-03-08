СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ АМЕРИКИ

Социалисти́ческая пáртия Амéрики ( англ. Socialist Party of America) — политическая партия США. С. п. А. образована в 1901 слиянием Социал-демократической партии Америки и части Социалистической рабочей партии . Среди создателей были как умеренные Морис Хилквит (1869–1933), Виктор Бергер (1860–1929), так и более радикальный Юджин Дебс (1855–1926), поклонник К. Маркса и К. Каутского . В 1900–1920-е тесно связана с рабочим и фермерским движением. Во 2-й половине 1900-х союзником С. п. А., как и Социалистической рабочей партии , был профсоюз «Индустриальные рабочие мира». Наибольшие успехи: 901 551 (6,0 %) и 913 693 (3,4 %) голоса избирателей за Дебса на президентских выборах 1912 и 1920 (во второй раз Дебс выступал из тюрьмы, где отбывал срок по обвинению в призыве к свержению к власти); в 1915–1919, 1921–1923 Мейер Лондон избирался в Палату представителей США от штата Нью-Йорк, в 1911–1913, 1919, 1923–1929 Виктор Бергер — от штата Висконсин. От С. п. А. были избраны более сотни мэров городов (в основном в 1910-е).

Выступила против вступления США в Первую мировую вой­ну 1914–1918 (причина — осуждение Дебса), не поддержала Октябрьскую революцию 1917 (сторонники большевиков вступили в Коммунистическую партию США ). В 1924 поддержала на президентских выборах сенатора от штата Висконсин Роберта ЛаФоллета от Прогрессистской партии (16,6 % голосов избирателей). Критиковала «умеренность» Нового курса Ф. Д. Рузвельта . В 1936 правое крыло откололось от партии, создав Социал-дем﻿ократическую федерацию США. Теряла популярность во 2-й половине ­1930-х, окончательно утратила влияние, выступив против участия США в﻿о Второй мировой вой­не 1939–1945 . После 1956 не выставляла кандидатов на президентских выборах, сдвигалась, вместе с профсоюзным движением, вправо. В 1972 переименована в партию «Социал-демократы США».

Лит. : Хилквит М . История социализма в Соединенных Штатах / Пер. с 4-го амер. изд. М.–СПб., 1907; Ross J. The Socialist Party of America: A Complete History. Lincoln (Neb.), 2015. А. А. Исэров.